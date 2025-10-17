Il Teatro delle Arti di Lastra a Signa inaugura 'A Teatro Aperto'

Attualità Lastra a Signa
Condividi su:
Leggi su mobile

Il Teatro delle Arti inaugura una nuova avventura culturale con “A Teatro Aperto”, una rassegna inedita che affianca la stagione principale e apre il palcoscenico a nuove voci, nuovi linguaggi e nuove forme di incontro con il pubblico.

Pensato come “l’altra stagione”, A Teatro Aperto nasce per raccontare il presente con occhi diversi, intrecciando teatro, letteratura, danza, musica e dialogo civile. È un programma che vive di contaminazioni e di partecipazione, accogliendo sul palco giovani compagnie, autori e artisti affermati, ma anche scrittori, divulgatori, musicisti e performer.
L’obiettivo: trasformare ogni serata in un’esperienza viva, accessibile e condivisa.

“A Teatro Aperto nasce da un esperimento iniziato lo scorso anno, rivelatosi fin da subito un legame naturale tra la stagione principale e gli altri eventi, spettacoli e concerti che desideravamo proporre. L’idea è quella di valorizzare chi spesso fatica a trovare uno spazio dove esprimersi: noi quel luogo lo mettiamo a disposizione, aperto e accogliente. Quest’anno abbiamo fatto un passo in più, costruendo una vera e propria stagione alternativa: l’altra faccia della stessa splendida medaglia che è il Teatro delle Arti. Un luogo fisico e dell’anima, ma anche una comunità viva e quotidiana, che abita e fa vivere questo spazio come una casa”, dichiara Francesco Giorgi, direttore organizzativo del Teatro delle Arti.

Gli appuntamenti in programma

23 ottobre – “Solo se ti rende felice – A scuola di rivoluzione”
La rassegna debutta con il podcast live ideato da Andrea Falcone, Giulia Cavallini e Valerio Bellini, che porta a teatro un confronto appassionato sul mondo della scuola, tra educazione, diritti e futuro.
Ospiti della prima serata Matteo Grimaldi e Simone Giusti.

“Solo se ti rende felice” è un progetto nato durante il lockdown, che in quattro anni ha raccolto oltre 200 voci e storie da tutto il mondo, promuovendo un dialogo collettivo e intersezionale su diritti, esperienze e libertà personali.
Ora entra ufficialmente nelle attività del Teatro delle Arti, con incontri dal vivo e registrazioni pubbliche.

Ogni appuntamento sarà preceduto, dalle 19:30, da “Jazz in Foyer” con aperitivo, per creare momenti di incontro e condivisione.
Presso la Biblioteca comunale e la Libreria Scarabocchio saranno inoltre disponibili i libri collegati alle puntate.

24 ottobre – “Effetto Domino”
La compagnia under 30 Passi di Luce presenta una nuova produzione ambientata in un mondo sull’orlo del collasso ambientale, raccontato attraverso la storia di tre sorelle e la memoria di un padre scienziato visionario.

Novembre

  • “Hiroshima mon amour” – creazione di Compagnia Ersatz e Teatro Immersivo Firenze, ispirata al capolavoro di Alain Resnais e Marguerite Duras, nata da una residenza artistica.

  • “La formula della felicità” – incontro con Marco Martinelli (@marcoilgiallino), giovane chimico e divulgatore che unisce scienza e sensibilità sociale.

  • “L’ultima ora” di Vincenzo Manna, dramma in tempo reale che esplora i limiti tra amore, dipendenza e possesso.

  • 25 novembre – “Sputo” di Manuela Cherubini, con Elena De Carolis: un potente antimonologo contro la violenza di genere, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Lo spettacolo rientra nel cartellone di eventi promossi dal Comune di Lastra a Signa.

Dicembre

  • MOving Stories Festival, diretto da Paola Vezzosi, giunto alla nona edizione: danza contemporanea e letteratura si incontrano in un dialogo tra corpo e parola.

  • 18 dicembre – “Solo se ti rende felice” con Rucolaaa (Alessio Cicchini): un incontro ironico e profondo dedicato al valore degli “scarti” e alla sostenibilità, tra cibo, diritti e futuro.

2026

  • 15 gennaio – “L’amore fa paura”, con Felicia Kingsley e Lea Landucci, dialogo brillante su relazioni e sentimenti.

  • Febbraio – “Love Impro”, commedia romantica improvvisata di Lea Landucci e FirenzeLongform, dove il pubblico diventa co-autore delle storie.

  • “La democrazia annega?”, incontro con il giornalista de Il Post Luca Misculin, che riflette sul Mediterraneo come specchio della nostra civiltà.

  • Marzo – “Giocare un mondo migliore” con la scrittrice Lilith Moscon, un invito a riscoprire la forza immaginativa del gioco e dell’infanzia.

  • “Alda. Parole al vento” di Donatella Massimilla, omaggio ad Alda Merini che intreccia poesia, musica e immagini.

  • Aprile – “Getsemani – Riflessione e Passione”, con testi di Mauro Marzi e musica dal vivo del coro gospel Workshop Voices.

  • 9 aprile – Chiusura con “Solo se ti rende felice”, dedicato a un ospite a sorpresa per un grande finale di stagione.

Informazioni e biglietti

Tutti gli spettacoli hanno posto unico a 10 euro.
“A Teatro Aperto” è una stagione pensata per chi vuole riscoprire il piacere della curiosità, dell’ascolto e della scoperta:
un cartellone “vivo, aperto e sorprendente” che fa del Teatro delle Arti non solo un luogo di spettacolo, ma una vera casa per la cultura contemporanea.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate

Lastra a Signa
Attualità
10 Ottobre 2025

Al Teatro delle Arti di Lastra a Signa prosegue la stagione cinematografica

Prosegue con grande partecipazione la nuova stagione cinematografica del Teatro delle Arti di Lastra a Signa, che quest’anno unisce grandi titoli del cinema d’autore, film internazionali e una nuova rassegna dedicata [...]

Lastra a Signa
Attualità
30 Settembre 2025

Il Teatro delle Arti inaugura la nuova stagione con Infantino – Prima nazionale

 Lo spettacolo nasce dall’esperienza trentennale del regista nelle carceri italiane e porta sul palco la storia vera di Vincenzo Infantino, cresciuto nei quartieri mafiosi di Palermo e, nella prima parte della sua vita, segnato [...]

Lastra a Signa
Attualità
5 Settembre 2025

Il teatro torna in scena all'Isola di Gorgona: replica straordinaria de La città invisibile

Dopo il successo della “Trilogia del Mare” (Ulisse, Metamorfosi, Una Tempesta), il progetto ha proseguito il suo percorso con questa nuova creazione originale, che ha debuttato in prima nazionale a [...]



Tutte le notizie di Lastra a Signa

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina