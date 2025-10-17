Incendio a Santa Maria a Monte, furgone e auto coinvolti

La squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle 2:06 in via Querce per domare un incendio che aveva coinvolto un furgone alimentato a metano e un’auto parcheggiata nelle vicinanze di un magazzino.
All’arrivo, i pompieri hanno operato con due mezzi antincendio, riuscendo a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri di Santa Maria a Monte per i rilievi del caso.
Le cause dell’incendio sono al momento in corso di accertamento.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Santa Maria a Monte
Toscana
Cronaca
21 Agosto 2025
Oltre 109.000 fulmini si sono abbattuti sulla Toscana in 12 ore di ondata di maltempo. La nostra regione, fino alla notte appena trascorsa, è stata attraversata da una perturbazione eccezionale. [...]
Santa Maria a Monte
Cronaca
24 Luglio 2025
Lutto nel mondo del volontariato e dell'associazionismo toscano per la prematura scomparsa all'età di 55 anni di Walter Mariotti, presidente della Pubblica Assistenza di Santa Maria a Monte e coordinatore [...]
Bientina
Cronaca
12 Luglio 2025
È morta improvvisamente a soli 41 anni Valentina Maffei. La donna, mamma di un bimbo di nove anni, abitava con il marito alle Quattro Strade di Bientina, dove lavorava anche come [...]
<< Indietro