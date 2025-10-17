Incendio a Santa Maria a Monte, furgone e auto coinvolti

La squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle 2:06 in via Querce per domare un incendio che aveva coinvolto un furgone alimentato a metano e un’auto parcheggiata nelle vicinanze di un magazzino.

All’arrivo, i pompieri hanno operato con due mezzi antincendio, riuscendo a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri di Santa Maria a Monte per i rilievi del caso.

Le cause dell’incendio sono al momento in corso di accertamento.

