Incendio in un'azienda a Cortona, più squadre dei vigili del fuoco per contenere il rogo

Grosso incendio in un'azienda di Camucia, nel comune di Cortona. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco di Arezzo, Cortona e Castiglione del Lago.
Dalle prime informazioni non ci sarebbero feriti ma ingenti danni all'azienda, che produce schede elettroniche. Ignote al momento le cause dell'incendio, visibile a chilometri di distanza e che avrebbe sprigionato un odore acre, percepito nella zona in provincia di Arezzo. Prosegue il lavoro dei vigili del fuoco, per arginare il fronte delle fiamme.
