Incidente a Santa Croce sull'Arno tra due auto, due persone soccorse

Cronaca Santa Croce sull'Arno
È successo nel primo pomeriggio di oggi lungo via Ho Ci Min

Incidente nel primo pomeriggio di oggi tra due auto a Santa Croce sull'Arno. È successo lungo via Ho Ci Min, all'altezza di un incrocio dove per cause in corso di accertamento i due mezzi sono entrati in collisione. Sul posto, poco prima delle 14, sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 con due ambulanze, i vigili del fuoco e la polizia municipale di Santa Croce per i rilievi.

Da quanto si apprende nell'impatto l'apertura di un mezzo risultava bloccata, richiedendo l'intervento dei vigili del fuoco. Fortunatamente le condizioni dei coinvolti non sarebbero gravi: due le persone assistite, trasportate in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli.

