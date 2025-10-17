La polizia salva neonato privo di sensi: scortata l’auto dei genitori fino all’ospedale

Un bambino di quattro mesi è stato salvato grazie all’intervento della Polizia Stradale nei pressi di Siena. I genitori, sconvolti e in preda al panico, si sono fermati accanto a una pattuglia chiedendo aiuto, stringendo tra le braccia il piccolo ormai incosciente.

Gli agenti, capendo subito la gravità della situazione, hanno preallertato i soccorsi e si sono messi alla guida, scortando l’auto dei genitori fino al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria alle Scotte.

Grazie alla rapidità dell’intervento, il neonato ha ricevuto immediatamente le cure necessarie e le sue condizioni si sono poi stabilizzate. La famiglia, profondamente grata, ha ringraziato gli agenti e il personale sanitario, che hanno sottolineato come la tempestività della scorta sia stata decisiva per salvare la vita del piccolo.