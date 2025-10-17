L'arcivescovo Gambelli in visita alla Scuola Giuntini di Pontassieve

La Scuola Giuntini ha vissuto una giornata di profondo significato, che ha unito la sfera istituzionale, comunitaria, ecclesiale e spirituale: a coronamento delle celebrazioni per i 140 anni di attività dell'istituto, fondato nel 1885 dal Cav. Giuseppe Giuntini (dettagli storici sul sito), infatti, l’Arcivescovo di Firenze Mons. Gherardo Gambelli, la Visitatrice della provincia italiana delle Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli Suor Maria Rosaria Matragna, la componente del consiglio nazionale delle Figlie della Carità, Suor Raffaella Spiezio, insieme alle Istituzioni locali, si sono recati in visita ufficiale presso l’istituto scolastico, che si trova in via del Capitano 2 nel centro storico di Pontassieve.

Un’iniziativa che ha valorizzato la missione educativa della scuola, profondamente radicata nel carisma vincenziano, dato che l’Istituto – che comprende la scuola primaria Giuntini e la scuola dell’infanzia San Giuseppe – è gestito dalla Giuntini Società Cooperativa Sociale Onlus in collaborazione con la Parrocchia di Pontassieve e con la Congregazione delle Figlie della Carità.

Nel dettaglio, la visita è stata l'occasione per evidenziare come il progetto educativo della Giuntini affondi le proprie radici nei principi vincenziani di accoglienza, servizio e attenzione alla persona. L'Arcivescovo e la Visitatrice hanno fatto tappa nelle sezioni dell’Infanzia e della Primaria. Di particolare rilievo, l'intervista dei bambini delle classi IV e V hanno fatto a Mons. Gambelli, a Suor Matragna e a Suor Spiezio, per un bel momento di dialogo, ed il Pranzo Condiviso con gli ospiti istituzionali e religiosi che, insieme ai genitori del Consiglio di Istituto e del Consiglio di Amministrazione agli insegnanti e ai bambini, hanno partecipato al Progetto del Pranzo Educativo, che mira a sviluppare autonomia, consapevolezza alimentare e socialità a tavola.

La giornata si è conclusa con un Consiglio di Istituto straordinario che ha riunito gli ospiti, il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Giuntini (Ente Gestore) e il direttivo dell’Associazione Giuntini. Le parole di Mons. Gambelli, di Suor Matragna e del Sindaco di Pontassieve Carlo Boni, presente insieme agli assessori Filippo Pratesi e Martina Betulanti, hanno unanimemente incoraggiato la scuola a proseguire nella propria missione, sottolineando l'importanza del suo ruolo come presidio sociale e culturale radicato nel territorio e la necessità di rafforzare la rete e l'apertura con la comunità locale.

"Siamo onorati per la partecipazione di S.E. Mons. Gambelli, di Suor Matragna e delle Istituzioni alla celebrazione dei nostri 140 anni – ha dichiarato Gilberto Bargellini, Presidente di Giuntini Società Cooperativa Sociale Onlus –. Le loro parole costituiscono un forte incoraggiamento a proseguire nel nostro impegno: una scuola che, fedele al carisma vincenziano e alla sua storia, mette il bambino al centro non solo della didattica, ma anche di una comunità educante coesa e aperta. La visita ci conferma l'importanza di investire nella rete e di rafforzare il nostro ruolo di punto di riferimento educativo e sociale per Pontassieve."

Fonte: Ufficio stampa