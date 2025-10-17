L’Emporio Solidale si allarga: approvata l'adesione del Comune di Gambassi

Certaldo
Il servizio, già attivo a Certaldo, si estende a Gambassi per aiutare più famiglie in difficoltà

Si è tenuta oggi la riunione del cda dell’Emporio Solidale, un momento di confronto e pianificazione tra le realtà coinvolte in questo importante progetto di sostegno rivolto alle famiglie in difficoltà economica. All’incontro erano presenti i rappresentanti delle tre associazioni promotrici: Misericordia, Croce Rossa Italiana e Parrocchia di Certaldo. Insieme a loro hanno partecipato l’Assessora del Comune di Certaldo Romina Renzi e Caterina Santamaria, assistente sociale Servi Sociali.

Come funziona l’Emporio?

L’Emporio Solidale è un servizio che mette a disposizione prodotti alimentari e non alimentari, ed è riservato a persone e famiglie che si trovano in una condizione di fragilità economica, tale da non permettere loro di fare la spesa nei normali circuiti commerciali. Il funzionamento dell’Emporio ricalca quello di un supermercato: ogni beneficiario riceve una tessera a punti, assegnata in base alla propria situazione socio-economica. I punti vengono scalati alla cassa in base ai prodotti scelti, dando così la possibilità di fare la spesa in modo dignitoso e libero.

L’estensione del servizio a Gambassi

Durante la riunione è stata approvata l’adesione del Comune di Gambassi al progetto: una novità importante che permetterà anche ai cittadini in difficoltà di quel territorio di accedere al servizio, rafforzando la rete di solidarietà tra Comuni vicini. Il servizio dell’Emporio Solidale si rafforza nel territorio e continua a crescere come strumento concreto di contrasto alla povertà e come esempio virtuoso di impegno condiviso tra amministrazioni locali e collaborazione tra istituzioni, volontariato e cittadinanza attiva.

Come contribuire all’Emporio

Il progetto è sostenuto grazie al contributo delle associazioni, dei Comuni e della cittadinanza. Chiunque può contribuire in diversi modi: Donando prodotti alimentari o per l’igiene personale direttamente all’Emporio Solidale; Lasciando un contributo economico presso la sede della Misericordia, della Croce Rossa o della Parrocchia; Ogni gesto, anche piccolo, aiuta a riempire gli scaffali dell’Emporio e a sostenere chi si trova in difficoltà, con discrezione e rispetto.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

