Lucca Comics & Games 2025: al via il tavolo per sicurezza e ordine pubblico della fiera

Questa mattina, al Palazzo del Governo, si è riunito il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal Prefetto Giusi Scaduto, per definire le misure di sicurezza in vista della prossima edizione di Lucca Comics & Games, in programma dal 29 ottobre al 2 novembre.

Al tavolo erano presenti il Sindaco di Lucca Mario Pardini, i vertici delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco, rappresentanti della Polizia Stradale e Ferroviaria, di Provincia, ANAS, Concessioni del Tirreno, Autostrade per l’Italia, Trenitalia, Rete Ferroviaria Italiana e 118. I responsabili di Lucca Crea hanno illustrato l’organizzazione della manifestazione, in continuità con gli anni precedenti.

Il Centro Gestione Eventi sarà il cuore operativo della sicurezza: monitorerà in tempo reale il flusso dei visitatori e regolerà l’accesso ai padiglioni e ai siti cittadini per evitare sovraffollamenti. Sarà garantito un ampio dispiegamento di forze di polizia e vigili del fuoco, oltre a un servizio sanitario con un posto medico avanzato e 14 ambulanze nel centro città.

Misure speciali saranno adottate anche su strade, autostrade e ferrovie, con potenziamento dei servizi Trenitalia e treni straordinari per tutta la durata della fiera.

Tutti gli enti coinvolti hanno confermato la massima disponibilità a collaborare per garantire un regolare e sicuro svolgimento della manifestazione, invitando cittadini e visitatori alla responsabilità e alla collaborazione.