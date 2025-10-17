Guardia di finanza, operazione antiriciclaggio: irregolarità in agenzia immobiliare e centro scommesse

Controlli antiriciclaggio delle fiamme gialle pisane. La Guardia di Finanza di Pisa, nel corso di un'ispezione in un'agenzia immobiliare, ha riscontrato irregolarità relative agli obblighi di adeguata verifica della clientela e alla conservazione di documenti, dati e informazioni. Le violazioni contestate prevedono sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra 2.500 e 50.000 euro.

Durante gli accertamenti è emerso inoltre che un collaboratore dell'agenzia svolgeva attività di mediazione immobiliare senza il posspossore del titolo autorizzativo e dell'iscrizione all'albo professionale. L'operatore è stato segnalato alla Camera di Commercio di Pisa per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste.

Inoltre sono stati effettuati controlli presso agenzie di scommesse e sale giochi dotate di apparecchiature con vincite in denaro.

A Cascina, all'interno di un'agenzia di scommesse, sono stati individuati due minori intenti a effettuare scommesse sportive virtuali. Al rappresentante legale dell'agenzia è stata contestata la violazione per aver consentito l'accesso ai locali senza effettuare i controlli di identificazione previsti dalla normativa. La sanzione prevista varia da 5.000 a 20.000 euro, oltre alla chiusura dell'esercizio da dieci a trenta giorni.



<< Indietro



