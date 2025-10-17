Passeggiata per la prevenzione, a Poggibonsi la prima "Valdelsa in Rosa"

Una passeggiata in rosa per sostenere la prevenzione e la ricerca. Domenica 19 ottobre si svolge a Poggibonsi la prima edizione dell'evento “Valdelsa in Rosa. Insieme per la Vita” organizzato dall’associazione Valdelsa Donna insieme al G.S. Valdelsa Runners ASD e con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

“Valdelsa in rosa” è una manifestazione podistica, una passeggiata ludico motoria aperta a tutti e tutte per le vie di Poggibonsi. Un evento che si colloca all’interno delle iniziative dell’Ottobre Rosa, mese destinato alla sensibilizzazione e alla prevenzione del tumore al seno.

“Sensibilizzare è importante ai fini della conoscenza, della consapevolezza e della prevenzione – dice la sindaca Susanna Cenni che parteciperà all’evento – In questi giorni il nostro Palazzo Comunale è illuminato di rosa, proprio come azione simbolica di sensibilizzazione e siamo sempre a fianco di Valdelsa Donna con cui abbiamo condiviso l’importanza anche di questo nuovo evento per rafforzare e continuare a promuovere in ogni modo la prevenzione e a sostenere la ricerca. Un’occasione anche per sostenere l’associazione e per ringraziarla per tutto quel che fa e per l’impegno promosso durante tutto l’anno”.

Anche camminare insieme può diventare un gesto di comunione e di solidarietà: “Noi ci siamo per ricordare l'importanza della prevenzione, per aiutare chi sta lottando per la vita, per sostenere il nostro Ospedale" afferma Valdelsa Donna.

La camminata ludico motoria parte alle 9,30 da San Lucchese con arrivo previsto al parco del Vallone. Durerà circa due ore e mezzo e ci saranno occasioni di ristoro lungo il percorso e all’arrivo. È possibile scegliere fra due percorsi, quello lungo di 7 chilometri e quello corto di 5 chilometri. Il ritrovo sarà comunque alle 8 a San Lucchese e sarà possibile iscriversi anche in loco. L’evento è aperto a tutti e tutte, grandi e piccini.

L’incasso della mattinata sarà devoluto all’associazione Valdelsa Donna.

L’evento è organizzato con la collaborazione della sezione Soci Coop di Poggibonsi e grazie al sostegno degli sponsor.

