Atti sessuali su una bambina di dieci anni, arrestato

Un sessantenne è stato arrestato per atti sessuali su una minorenne. L'uomo è stato individuato in un comune della provincia di Firenze, i fatti sarebbero avvenuti a Pisa. L'arresto è stato a opera della squadra mobile pisana.

Il sessantenne era indagato per aver compiuto reiteratamente e per diversi anni degli atti sessuali con una minore di dieci anni, è stato condannato a una pena di sei anni di reclusione.

La polizia lo ha trovato in un appartamento in provincia di Firenze, un posto preso in affitto allo scopo di negarsi a qualsiasi interazione sociale ed evitare qualsiasi rapporto con familiari ed amici.

L’uomo, che si era di fatto ritirato da ogni relazione sociale, al momento dell’arresto ha affermato agli operatori di Polizia di non essere stato nemmeno a conoscenza del passaggio in giudicato della sentenza a suo carico.