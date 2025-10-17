Sgomberato il Palazzo Rosa di Ponsacco, Ceccardi (Lega) esulta: "Dopo anni di degrado la promessa è diventata realtà"

Si è conclusa nella mattinata di venerdì 17 ottobre 2025 l’occupazione abusiva del Palazzo Rosa di via Rospicciano a Ponsacco. L’occupazione del Palazzo Rosa durava da diversi anni e nel tempo era divenuta oggetto di forti polemiche politiche. Lo stabile, abitato in prevalenza da cittadini stranieri e famiglie di etnia rom, era stato più volte segnalato per condizioni di degrado e problemi di sicurezza. Nel corso del 2025, inoltre, due incendi avevano interessato il cortile interno dell’edificio, dove erano stati accumulati rifiuti e materiali di scarto.

Le operazioni sono iniziate alle prime luci del giorno e si sono protratte fino a tarda mattinata. Attimi di tensione quando una famiglia, che occupava un alloggio, ha tentato di opporsi allo sgombero. In totale sono state evacuate circa 5 famiglie per un totale di una trentina di persone, tra cui diversi minori e anziani.

Sul posto erano presenti polizia, carabinieri - coordinati dal nuovo comandante della stazione di Ponsacco, Massimo Romano - insieme alla polizia municipale, alla Digos, a un reparto della celere e ai vigili del fuoco di Pisa.

La Pubblica Assistenza di Ponsacco ha offerto supporto logistico, occupandosi della raccolta dei beni personali e del trasferimento delle famiglie verso le sistemazioni provvisorie predisposte dalle istituzioni. Le persone sgomberate saranno temporaneamente accolte in un albergo della zona di Massa per un periodo di circa tre mesi, in attesa che venga trovata una soluzione abitativa più stabile.

Soddisfazione è stata espressa dalla parlamentare europea Susanna Ceccardi (Lega), che ha commentato l’operazione con parole dure contro le occupazioni abusive: "“L’avevamo promesso e lo abbiamo fatto. Dopo anni di degrado, illegalità e insicurezza, il Palazzo Rosa di Ponsacco è stato definitivamente sgomberato. Ringrazio le forze dell’ordine per l’intervento e tutti coloro che, a vari livelli istituzionali, hanno contribuito a ripristinare la legalità e la dignità di un quartiere che per troppo tempo era stato abbandonato a sé stesso. Noi della Lega lo avevamo detto chiaramente: tolleranza zero per le occupazioni abusive, per i furbi che calpestano le regole e per chi trasforma interi edifici in discariche o zone franche. Oggi la promessa è diventata realtà. Adesso è il momento di restituire quello stabile ai cittadini onesti e di garantire che mai più si ripeta una situazione del genere. La sicurezza, il rispetto delle leggi e il decoro urbano non sono slogan: sono diritti fondamentali che continueremo a difendere con forza, in Toscana come in Europa".

Niccolò Banchi

Notizie correlate