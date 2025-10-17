'Puliamo il Mondo': a Poggibonsi, oltre 200 studenti e insegnanti per l'iniziativa di Legambiente

Secondo tempo, ieri 16 ottobre, per l’edizione 2025 di “Puliamo Il Mondo” a Poggibonsi. Questa volta sono stati quasi duecento gli studenti e le studentesse che insieme ai loro insegnanti hanno partecipato all'iniziativa di volontariato ambientale promossa da Legambiente.

L’iniziativa ha coinvolto le scuole primarie e secondarie di primo grado dell’Istituto Comprensivo 2 e in particolare le classi quinte della scuola primaria Pieraccini, 106 ragazzi e ragazze, e le classi seconde della scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci, circa 85 alunni.

Anche in questo caso studenti e le studentesse, dotati di guanti e di tutto il kit per raccogliere i rifiuti, hanno contribuito a ripulire i ‘loro’ giardini scolastici e spazi pubblici nei pressi delle loro scuole. Alunni e docenti della scuola primaria si sono occupati anche del giardino di via Pieraccini mentre gli alunni della secondaria si sono occupati anche del giardino in via del Colombaio e del parco della Magione.

Quello che si è svolto ieri è il secondo step di "Puliamo il Mondo" 2025 dopo la giornata che ha visto coinvolte le scuole dell’Istituto Comprensivo 1.

Prendersi cura dell'ambiente significa prendersi cura della comunità - ha detto l’assessore alla cura Filippo Giomini che ha salutato l’inizio alla Leonardo da Vinci – Per questo è importante ogni piccolo gesto che diventa azione quotidiana. Gli spazi pubblici sono spazi di tutti ed è bello che proprio dai più giovani arrivi l’insegnamento su come viverli e su come prendersene cura che è responsabilità di ciascuno di noi. Grazie agli studenti e alle studentesse che hanno partecipato, agli insegnanti coinvolti e a tutte le nostre scuole per la grande disponibilità con cui fanno vivere questa iniziativa di sensibilizzazione e per l’attenzione dedicata a queste tematiche”.

L’iniziativa si è svolta con la collaborazione del Comune che ha aderito all’iniziativa e ha contributo alla dotazione dei kit.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa

