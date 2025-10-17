Referendum Empoli, Forum Toscano dei Movimenti per l'Acqua: "Battaglia locale di interesse generale"

Il Forum Toscano dei Movimenti per l’Acqua invita tutti i cittadini e le cittadine della Toscana a partecipare attivamente alla campagna referendaria di Empoli: chiunque conosca persone residenti nel Comune di Empoli è invitato a contattarle, informarle e incoraggiarle a votare SÌ al referendum comunale del 9 novembre. Quella di Empoli è infatti una battaglia locale, ma di interesse generale, che riguarda il futuro della gestione pubblica di acqua, rifiuti ed energia in tutta la regione.

Il Forum Toscano dei Movimenti per l’Acqua, che da oltre quindici anni è impegnato in Toscana nella difesa dei beni comuni e nella promozione della gestione pubblica, partecipata e solidale dei servizi essenziali, esprime la propria piena solidarietà e vicinanza ai cittadini di Empoli impegnati nella campagna referendaria per l’abrogazione della Delibera comunale n. 93/2022, con la quale il Comune ha aderito al progetto di Multiutility Toscana e alla prospettiva di quotazione in borsa dei servizi pubblici locali.

Il Forum ribadisce che acqua, rifiuti ed energia non sono merci, ma beni comuni, diritti fondamentali che devono restare sottratti alle logiche del profitto e del mercato finanziario.

La scelta di costituire una Multiutility quotata in borsa, che unisce in un’unica società i servizi idrici, ambientali ed energetici, significa snaturarne la funzione sociale e rappresenta un tradimento dello spirito del referendum nazionale del 2011, con il quale oltre 26 milioni di cittadini si espressero per la gestione pubblica e fuori mercato dell’acqua e di tutti i servizi.

Il referendum comunale di Empoli del 9 novembre rappresenta oggi un passaggio di straordinaria importanza democratica: è la possibilità concreta per i cittadini di riappropriarsi della decisione su come gestire i servizi che ogni giorno incidono sulla qualità della vita, sull’ambiente e sulla giustizia sociale.

Invitiamo quindi tutti gli empolesi a recarsi alle urne e votare SÌ per abrogare la delibera Multiutility e per riaffermare il principio che i beni comuni devono essere gestiti in forma pubblica, trasparente e partecipata, secondo il modello in house, che garantisce il controllo diretto delle comunità e dei sindaci, e non degli azionisti di mercato.

Il Forum Toscano dei Movimenti per l’Acqua sarà al fianco dei comitati e dei cittadini di Empoli, impegnato nella campagna di informazione e sensibilizzazione, come ha sempre fatto in ogni battaglia per la democrazia e la tutela dei beni comuni.

Perché è solo con l’impegno quotidiano, la conoscenza e la partecipazione civica che si conquistano e si difendono davvero i diritti collettivi, è una questione di volontà: i beni non si difendono da soli, hanno bisogno di cittadini che scelgono di esserci, di partecipare, di non restare indifferenti. Il 9 novembre votiamo SÌ – per l’acqua pubblica, per i servizi pubblici, per la democrazia.

Fonte: Forum Toscano dei Movimenti per l’Acqua