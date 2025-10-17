Referendum Multiutility: guida sulle modalità di voto e la posizione delle sezioni

Il sindaco del Comune di Empoli con decreto n. 117 del giorno 4 settembre 2025 ha indetto il referendum abrogativo comunale relativo al quesito «Volete voi che sia abrogata la delibera del Consiglio Comunale di Empoli del 18 ottobre 2022 n. 93 avente ad oggetto “Deliberazione di approvazione dell’operazione Multiutility per la creazione di una holding di servizi della Toscana. Approvazione modifiche statutarie in Alia Servizi Ambientali s.p.a. (“Alia”). Approvazione fusione per incorporazione di Consiag s.p.a., Acqua Toscana s.p.a. e Publiservizi s.p.a. in Alia. Approvazione patto parasociale tra soci pubblici. Costituzione di una holding pubblica pluripartecipata per la gestione delle partecipazioni societarie in Multiutility (“Holding Toscana”) e approvazione del relativo Statuto. Conferimento del ramo operativo di Alia in una società di nuova costituzione. Aumenti di capitale riservati ad altri soggetti pubblici. quotazione in borsa di Multiutility.”?».

Le votazioni si svolgeranno domenica 9 novembre 2025 dalle 8 alle 23. Hanno diritto di partecipare alla consultazione coloro che alla data di indizione del referendum (4 settembre 2025) presentavano entrambi i seguenti requisiti: maggiore età e residenza nel Comune di Empoli.

Gli elettori per esprimere il proprio voto dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento (Carta d’identità, passaporto, patente, permesso di soggiorno; anche se scaduti sarà possibile votare).

Non è richiesta la tessera elettorale. I cittadini votanti sono 43.156.

I cittadini stranieri, poiché non iscritti alle liste elettorali, potranno votare alla sezione legata al loro indirizzo di residenza.

Nei prossimi giorni il Comune di Empoli fornirà uno strumento informatico che permetterà di controllare con certezza e ufficialità la sezione di riferimento e il seggio allestito per il referendum.

LA COMPOSIZIONE DEI SEGGI ELETTORALI – Le 42 sezioni elettorali, compresa quella dell’ospedale, sono state raggruppate in dodici locali. Alcune sezioni restano confermate nei consueti edifici, altre sono state collocate in nuove ubicazioni.

Entrando nel dettaglio:

Liceo Ginnasio “Virgilio” (piazza XXIV Luglio, 12), Istituto Professionale Leonardo da Vinci (via G. Fabiani, 6), scuola primaria Carducci (via Giuseppe Giusti, 26), Istituto Tecnico Geometri “G. Ferraris” (via Tripoli, 50): Palazzo delle Esposizioni (piazza Guido Guerra, 13), sezioni 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 41.

Asilo nido Cortenuova (via Arnovecchio, 11): sezioni 4, 7, 9, 19.

Palestra scuola secondaria di primo grado Busoni (via Raffaello Sanzio, 159): sezioni 6, 11, 20, 24, 36, 37.

Palazzo comunale (ingresso via dei Neri, 6): sezioni 15, 16, 40.

Ex scuola di Pontorme (via Guido Monaco, 29/C): sezioni 17, 18, 32.

Ex scuola di Villanuova (via Sottopoggio per San Donato, 171): sezioni 21, 22, 38.

Ex scuola di Casenuove (via Val d’Orme, 411): sezioni 23, 25.

Ex scuola di Monterappoli (via Salaiola, 293): sezioni 26, 39.

Ex scuola primaria di Avane (via della Chiesa di Avane, 2): sezioni 27, 35.

Ex scuola a Fontanella (via Senese Romana, 423): sezione 28.

Scuola primaria “Don Giovanni Bosco” a Ponta a Elsa (via Caduti di Cefalonia, 9): sezioni 29, 30, 31, 33, 34.

Ospedale San Giuseppe (viale Giovanni Boccaccio, 20): sezione 42.

Tutte le informazioni utili e aggiornate in tempo reale sono reperibili nella sezione dedicata sulla home page del sito istituzionale dell’Ente al link: https://elezioni.comune.empoli.fi.it/referendum-abrogativo-comunale/

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

