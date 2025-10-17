Riprendono le visite del Sindaco Simone Londi alle aziende di Montelupo Fiorentino

Dopo un’estate dedicata agli incontri con le numerose realtà ceramiche del territorio, riprende il ciclo di visite del Sindaco Simone Londi alle aziende di Montelupo Fiorentino. Un’iniziativa pensata per creare un dialogo diretto tra amministrazione e mondo produttivo, valorizzando chi ogni giorno contribuisce alla crescita economica e sociale della città.

L’iniziativa nasce dalla volontà di conoscere da vicino le diverse anime del tessuto imprenditoriale locale, scoprendo le storie, le competenze e l’impegno di chi vive e custodisce il territorio attraverso il proprio lavoro.

La “nuova stagione” di visite si è aperta con tre realtà consolidate e tra loro molto diverse, ma accomunate da innovazione, qualità e radicamento nel Made in Italy.

Vetreria Etrusca

È un’azienda leader nella produzione di contenitori in vetro interamente Made in Italy. Combina creatività e innovazione tecnologica nella realizzazione di contenitori speciali, personalizzabili e disponibili nei colori Extrabianco, Mezzobianco e Verdetrusco. Tra il 1976 e il 1986 l’azienda consolida la propria crescita, aumentando di dieci volte l’export e raggiungendo i mercati europei, statunitensi, giapponesi e australiani. Punto di riferimento per qualità e sostenibilità, Vetreria Etrusca unisce tradizione artigianale e ricerca continua, confermandosi una vera “fabbrica di idee trasparenti” proiettata verso il futuro.

Fontani Abbigliamento

È un’importante realtà italiana del settore fashion, radicata nella tradizione dell’alto artigianato Made in Italy. Con oltre mezzo secolo di esperienza, l’azienda ha saputo coniugare qualità sartoriale e innovazione, evolvendo nei materiali, nelle tecnologie e nello stile. Grazie a una proposta versatile e alla cura meticolosa per il dettaglio, Fontani ha ampliato la propria presenza nei mercati internazionali, mantenendo sempre vivo il legame con l’eccellenza e la creatività italiana.

Nuova VEP

È una cooperativa italiana specializzata in imballaggi industriali in legno, nata nel 1980 con radici più antiche nei fondatori Vanni e Pini. Produce casse, pallet, gabbie e soluzioni su misura per ogni esigenza logistica, assicurando materiali di alta qualità, conformità normativa e certificazioni necessarie per spedizioni nazionali e internazionali. Con uno staff compatto, macchinari moderni e una sede strategica di 10.000 m² a Montelupo Fiorentino, garantisce rapidità, personalizzazione e assistenza completa, dalla progettazione alla consegna.

Il programma di visite alle aziende del territorio proseguirà nei prossimi mesi.

Le aziende interessate possono segnalare la propria disponibilità scrivendo a sindaco@comune.montelupo-fiorentino.fi.it.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa