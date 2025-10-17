Rotary Castelfranco di Sotto e Four Red Roses: una serata all'insegna della solidarietà

Davvero una bellissima e piacevole serata quella che si è vissuta Sabato 11 Ottobre al Teatro della Compagnia di Castelfranco di Sotto dove è andata in scena la commedia “Maldamore” di Angelo Longoni; lo spettacolo, a scopo benefico, è stato organizzato dal Rotary Club Castelfranco di Sotto Valdarno Inferiore in collaborazione con il Gruppo Teatrale amatoriale Four Red Roses; il ricavato della serata sarà destinato alla RSA Selene Menichetti di Castelfranco di Sotto. Uno degli aspetti più belli ed emozionanti della serata è stata la partecipazione entusiasta di molti cittadini che hanno visto rinascere il Teatro della Compagnia dopo un periodo di scarsa attività; la cittadinanza ha mostrato un ammirevole interesse sia per la commedia messa in scena brillantemente dagli attori della Four Red Roses che una spiccata sensibilità verso la finalità che l’evento si prefiggeva.

E’ stata una serata densa di emozioni che ha scaldato il cuore di tutti i presenti in cui spirito rotariano, teatro, cultura, amicizia, solidarietà e senso di appartenenza verso una comunità si sono fuse insieme in un connubio perfetto; e di questo gli organizzatori ne sono fieri.

L’evento è stato patrocinato dal Comune di Castelfranco di Sotto; per il Comune presenti in platea l’Assessore all’Ambiente, Cultura, Scuola, Associazionismo Nicola Sgueo e l’Assessore allo Sviluppo Economico e centro storico Giuseppe Calò. Gli organizzatori ringraziano inoltre la Conceria Sciarada e la Famiglia Castellani per l’importante contributo offerto; prima dello spettacolo un doveroso ricordo da parte del Presidente del Club Riccardo Ganni verso Ezio Castellani, venuto a mancare pochi mesi fa; una persona che oltre ad essere un ammirevole imprenditore, ha avuto sempre molte attenzioni verso i più bisognosi.

Tra i presenti una delegazione della Croce Rossa di Ponte a Egola con il Presidente Paolo Micheli, la Misericordia di Castelfranco di Sotto con il Presidente Paolo Bini, la Dott.ssa Monica Andreani Direttrice della RSA e della Cooperativa Di Vittorio (che gestisce la RSA stessa), il Dott. Adriano Marianelli Direttore esecutivo appalti Asl Toscana Centro, Dott.ssa Irene Corsi Direttrice Area Disabilità per la Cooperativa Colori ( che opera all’ interno della RSA), Dott. Stefano Mezzetti Presidente Cooperativa Colori. Un caloroso ringraziamento anche alla Dott.ssa Lorella Masini, Vicepresidente della Cooperativa Di Vittorio, che non ha potuto essere presente ma che ha svolto un ruolo importante nel progetto. Presenti amici arrivati anche da fuori provincia per assistere alla commedia e partecipare quindi al service.

Ma ciò che ha veramente impreziosito la serata è stata la presenza in platea di molti ospiti della RSA accompagnati dagli operatori sanitari, che ringraziamo per la disponibilità; è stato bello ed emozionante aver donato loro un bel momento di svago e di gioia tanto che, da quanto riferito, sembra che gli amici ed ospiti della RSA non vedono l’ora di assistere ad altri spettacoli.

Si ringrazia infine la Pubblica Assistenza di Castelfranco di Sotto per il servizio di sicurezza.

Il Rotary Club Castelfranco di Sotto è orgoglioso di aver stretto una bella e sincera amicizia con la Four Red Roses, convinti che in futuro ci potranno essere ulteriori collaborazioni con uno sguardo sempre rivolto a fare un servizio per le persone e le comunità più bisognose e in difficoltà; un ringraziamento ed un arrivederci quindi a tutto lo staff della Four Red Roses: Lucia, Renato, Alessia, Antonella, Sandro e Davide e naturalmente agli attori ed attrici Daniele, Simone, Silvia e Margherita.

Fonte: OTARY CLUB CASTELFRANCO DI SOTTO VALDARNO INFERIORE

