Sede definitiva del Liceo Marconi a La Scala, FdI: "Favorevoli"

Francesca Bruni consigliere comunale di Fratelli d’Italia di San Miniato ritiene che "sulla sede del Liceo Marconi debba essere fatta una scelta definitiva che ponga fine all’annosa vicenda della scuola superiore. Tra le possibili soluzioni sulla sede emerse nelle varie discussioni in consiglio comunale e cioè il recupero dell’immobile in via Catena, la nuova costruzione a Ponte a Egola e l’attuale sede provvisoria di La Scala quest’ultima è stata ritenuta da sempre, per il capogruppo, la soluzione migliore e di più facile e veloce realizzazione".

FDI ritiene urgente "l’acquisto degli immobili da parte della Provincia per dotare la scuola, non solo di nuove aule, ma soprattutto di spazi da destinare a palestra, attività condivise e servizi ed evitare di continuare a pagare oltre 300.000 euro annue di locazione. Utilizzare gli immobili già presenti per ampliare definitivamente il liceo Marconi in via Trento a La Scala ubicato in una zona facilmente raggiungibile rispetto all’ex immobile di via Catena e non cementificare una nuova area come nel caso di costruzione a Ponte a Egola è ritenuto di primaria importanza. Per l’ex Liceo di via Catena ritiene che l’immobile, una volta messo in sicurezza, debba ospitare le palestre ed altri spazi condivisi ad uso dell’Istituto tecnico Cattaneo evitando anche il transito pressochè continuo di autobus per la palestra a San Miniato Basso".

Bruni sollecita "il Comune di San Miniato a procedere al prolungamento della circonvallazione di via Capitini da San Miniato Basso fino a via Trento a La Scala, prevista nel piano triennale dei lavori pubblici per il 2026 e destinato a slittare negli anni, per evitare i problemi di traffico che si registrano attualmente a La Scala negli orari di entrata ed uscita della scuola che creano disagi ai cittadini e che ad oggi l’Amministrazione comunale non è stata capace di risolvere".

Francesca Bruni - Capogruppo Fratelli d’Italia Comune di San Miniato