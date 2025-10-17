Sesa ottiene la certificazione platinum EcoVadis

Sesa, operatore di riferimento nel settore Digital Technology, Consulting e Vertical Application per imprese e organizzazioni, quotata sul segmento Euronext STAR, annuncia di aver ottenuto la certificazione EcoVadis a livello Platinum, migliorando ulteriormente il rating ESG ottenuto l’anno scorso (livello Gold). Questo riconoscimento rappresenta il massimo livello attribuito da EcoVadis e colloca Sesa tra l’1% delle aziende più sostenibili certificate a livello globale.

EcoVadis, una delle principali piattaforme internazionali di valutazione della sostenibilità aziendale, fornisce rating ESG basati su standard globali riconosciuti, tra cui il Global Compact delle Nazioni Unite. La metodologia si basa su 21 criteri suddivisi in quattro macro-aree quali ambiente, lavoro e diritti umani, etica e supply chain sostenibile. Al termine della valutazione EcoVadis assegna un punteggio da 0 a 100 e rilascia un rating su una scala di quattro livelli: Bronze, Silver, Gold e Platinum, quest’ultimo riservato all’1% delle aziende con le performance ESG più elevate.

Questa certificazione indipendente conferma il continuo impegno in tema di sostenibilità di Sesa in coerenza con il proprio purpose della creazione di valore sostenibile di lungo termine per tutti gli stakeholder, promuovendo l’innovazione, anche digitale, di imprese e organizzazioni ed il benessere delle persone.

Questo riconoscimento attesta il percorso intrapreso e annunciato nel Piano Strategico Industriale 2026–27 del Gruppo - presentato a luglio 2025 - che, con un focus prevalente sulla crescita organica e l’adozione dei digital enablers quali AI, Automazione e Digital Platform, definisce investimenti, obiettivi ed azioni concrete per migliorare ulterioremente le performance ESG.

“Il conseguimento del livello Platinum EcoVadis rappresenta un ulteriore traguardo, a conferma della solidità del percorso di sostenibilità che stiamo portando avanti da anni con determinazione. È il risultato di un lavoro condiviso, che coinvolge tutte le persone e gli stakeholder, orientato alla promozione di un modello di sviluppo fondato su innovazione, responsabilità e attenzione concreta agli impatti sociali e ambientali”, ha dichiarato Jacopo Laschetti, Head of Sustainability di Sesa.

