Tentata truffa del finto carabiniere ai danni di un 78enne, denunciati

Cronaca Castelnuovo Berardenga
Condividi su:
Leggi su mobile

Due uomini, tra cui un 17enne, sono stati denunciati dai carabinieri per tentata truffa ai danni di una 78enne di Castelnuovo Berardenga.

Il 14 ottobre la donna aveva ricevuto una telefonata da un falso maresciallo dei Carabinieri e, insospettita, ha contattato i veri militari. Grazie all’intervento immediato, i due sospettati sono stati fermati prima di riuscire a portare a termine la truffa.

Notizie correlate

Toscana
Cronaca
21 Agosto 2025

Maltempo e piogge: in Toscana oltre 109mila fulmini in 12 ore

Oltre 109.000 fulmini si sono abbattuti sulla Toscana in 12 ore di ondata di maltempo. La nostra regione, fino alla notte appena trascorsa, è stata attraversata da una perturbazione eccezionale. [...]

Firenze
Cronaca
14 Marzo 2025

Maltempo Toscana: aperto lo scolmatore, attesa per l'ondata di piena dell'Arno

Qui il riepilogo della situazione in Toscana, di seguito i dettagli della giornata di venerdì 14 marzo. È giornata di allerta meteo per temporali (arancione, divenuta poi rossa verso le [...]

Monteroni d'Arbia
Cronaca
2 Febbraio 2025

Scossa di terremoto in serata in provincia di Siena

Si è avvertito il terremoto vicino a Siena. Una scossa di magnitudo 3.1 è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 19:11 a 5 chilometri nord-ovest del comune [...]



Tutte le notizie di Castelnuovo Berardenga

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina