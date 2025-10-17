Tentata truffa del finto carabiniere ai danni di un 78enne, denunciati

Due uomini, tra cui un 17enne, sono stati denunciati dai carabinieri per tentata truffa ai danni di una 78enne di Castelnuovo Berardenga.

Il 14 ottobre la donna aveva ricevuto una telefonata da un falso maresciallo dei Carabinieri e, insospettita, ha contattato i veri militari. Grazie all’intervento immediato, i due sospettati sono stati fermati prima di riuscire a portare a termine la truffa.

