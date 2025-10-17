UniSi, seminario di geologia planetaria con Valentina Galluzzi

“Studiare i corpi solidi del Sistema solare” è il titolo di un seminario di geologia planetaria che si terrà il 21 ottobre, alle ore 10, nell’aula 5 del complesso universitario del Laterino, (via Laterina, 8) dell’Università di Siena. Interverrà Valentina Galluzzi, docente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica di Roma. L’evento, coordinato dal professor Enrico Tavarnelli, si tiene nell'ambito dell’insegnamento di “Geologia” per i corsi di laurea triennale in “Scienze geologiche” e in “Scienze ambientali e naturali” del dipartimento di Scienze fisiche, della Terra e dell’ambiente dell’Ateneo senese. L’incontro è aperto a tutti gli interessati, in particolar modo a studentesse e studenti, docenti, dottorandi in Scienze e tecnologie ambientali, geologiche e polari e personale universitario.

Fonte: Università di Siena - ufficio stampa

