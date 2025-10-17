Vandali in azione alla Piccola Libreria di Pozzale

Vandali in azione a Pozzale, frazione di Empoli. È stata presa di mira la Piccola Libreria, installata pochissimi anni fa dagli Amici di Nik. I fatti sarebbero avvenuti nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 ottobre, la mano per adesso è ignota.

La Piccola Libreria è uno spazio per prendere o lasciare libri in maniera gratuita promuovendo la lettura e la condivisione. Nella notte ignoti hanno divelto l'apertura della piccola struttura in legno, rovinandola. L'impressione è che possa trattarsi di una cosiddetta 'bravata', che però ha causato qualche strascico.

La vicenda ha infatti lasciato l'amaro in bocca a Pozzale e ai pozzalesi, che si erano adoperati per portare nel parco della frazione questo esempio di Little Free Library.