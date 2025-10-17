Virgilio Sieni porta al Museo della Collegiata la performance “La voce della luce”

Sabato 25 ottobre 2025 alle ore 19.00, il Museo della Collegiata di Sant’Andrea a Empoli ospiterà “La voce della luce”, nuova performance del celebre danzatore e coreografo Virgilio Sieni, tra le figure più riconosciute della danza contemporanea italiana e internazionale.

L’evento, realizzato con il patrocinio del Comune di Empoli e in collaborazione con il museo, coinvolgerà danzatrici, cittadini e cittadine in un percorso di movimento e ascolto nello spazio museale, accompagnato dalla musica dal vivo di Veronica Chincoli al basso elettrico.

Sieni descrive la performance come “uno studio sul corpo e sul movimento originario, che risuona dalle opere d’arte e costruisce gesti capaci di unire il tempo passato al tempo del vivere poetico”. Tra le opere con cui il pubblico entrerà in dialogo figurano capolavori di Lorenzo Monaco e Rossello di Jacopo Franchi.

La ricerca artistica si concentra sul concetto di empatia e sulla relazione tattile con le opere: “Come assorbire il gesto dell’altro secondo l’apertura alle trame della giustizia?”, si chiede l’artista. Attraverso brevi danze ripetute, Sieni e il gruppo di interpreti esploreranno il senso della comunità e della prossimità, trasformando il museo in un luogo di relazione e condivisione.

“La voce della luce” è un progetto del Centro di Produzione della Danza Cango / Firenze, realizzato con il contributo di MIC, Fondazione CR Firenze, Città Metropolitana di Firenze, Regione Toscana e Comune di Firenze, e con il patrocinio del Comune di Fucecchio.

Fonte: Ufficio Stampa

