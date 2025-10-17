Volterragusto – Arte e Gusto in Cammino: una passeggiata tra arte, storia e sapori

Attualità Volterra
Volterra si prepara ad accogliere un evento che unisce la scoperta del patrimonio artistico e culturale della città alla valorizzazione delle sue eccellenze enogastronomiche. “Volterragusto – Arte e Gusto in Cammino” è una passeggiata esperienziale che accompagna i partecipanti in un percorso tra arte, storia e sapori, offrendo l’occasione di vivere Volterra in modo autentico e coinvolgente.

L’iniziativa si terrà il 25 ottobre e il 03 novembre, con ritrovo alle ore 14:30 davanti al Palazzo dei Priori. La durata prevista è di circa tre ore, ma i posti sono limitati a 25 persone e la prenotazione è obbligatoria presso l’Ufficio Turistico di Volterra.

Durante il cammino, la guida turistica Claudia Meucci condurrà i partecipanti alla scoperta dei luoghi più significativi della città etrusca, intrecciando racconti di storia, arte e tradizione. Il percorso sarà arricchito da momenti di degustazione curati da protagonisti dell’enogastronomia locale: il maestro cioccolatiere e gelatiere Flavio Vigilucci proporrà le sue creazioni artigianali insieme alla degustazioni di olio e sale di Volterra presso il bistrot Volaterra di Jonni Guargauglini che ricopre anche la carica di Presidente di Confesercenti Volterra, mentre il sommelier Matteo Gabellieri guiderà all’assaggio di vini selezionati del territorio presso la Cantina di Fabio.

“Volterragusto – Arte e Gusto in Cammino” rappresenta un’occasione unica per scoprire Volterra da una prospettiva diversa: un’esperienza che unisce il piacere della conoscenza a quello del gusto, celebrando la ricchezza culturale e gastronomica del territorio toscano - dichiara il presidente Guarguaglini. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Turistico di Volterra che ringrazio per la collaborazione.

