Aggressione a dottoressa e furti, FI Fucecchio: "Donnini convochi commissione sicurezza"

Dopo il tentativo di aggressione alla dottoressa del San Pietro Igneo, si sono verificati ulteriori situazioni inquietanti per i cittadini fucecchiesi, e mi riferisco a due furti con scasso avvenuti in orario notturno ed in presenza dei residenti uno alla Pubblica Assistenza di Fucecchio, il 15 ottobre, dove solo la prontezza di un operatore ha evitato danni maggiori e uno il 10 ottobre in via Sanminiatese dove un’anziana (L.B.) è stata addirittura immobilizzata con la forza da due malviventi per il tempo necessario a svaligiare la casa, tanto da dover poi costringere la signora a ricorrere alle cure dei sanitari.

La situazione che con l’arrivo dell’ora solare andrà sicuramente a peggiorare come ciclicamente avviene, deve essere affrontata con pragmatismo dall’amministrazione, cercando di curare ogni piccola azione che possa scoraggiare queste azioni criminose.

Per questo in data odierna ho scritto al sindaco, affinché si adoperi nel far ripristinare la pubblica illuminazione in tutte quelle strade che spesse volte si trovano scarsamente illuminate (anche via sanminiatese) a tratti è una di queste; e perché si coordini con la polizia unionale, se ne ha il peso politico, al fine di avere maggiore presenza sul territorio, magari effettuando pattugliamenti, anche con il supporto dell’associazione nazionale Carabinieri.

Il controllo del territorio deve poi essere portato a piani più alti, bene l’annunciato incontro con la prefettura, ma serve un’attenta analisi delle criticità del territorio comunale che è vasto, per poter non solo chiedere soluzioni, ma anche proporre e se necessario pretendere.

L’operazione strade sicure approvata negli anni scorsi, sotto mia proposta, all’unanimità dall’intero consiglio comunale, non è mai stata effettivamente richiesta; la tenenza dei carabinieri, è stata progettate e iniziata dall’amministrazione comunale, senza averne la totale copertura finanziaria ed a oggi è ferma.

Questo dimostra che l’approccio dell’amministrazione comunale, che è continuativa in questi anni per colore politico e persone, non è ne funzionale ne razionale.

Mi aspetto che il Sindaco voglia al più presto convocare la commissione sicurezza per la quale ha nominato un nuovo esperto dopo mesi dalle dimissioni del precedente e quantomeno informare i commissari sulle attività che intende intraprendere per la tutela dei nostri cittadini.

FI – Fucecchio Il Capogruppo Simone Testai

