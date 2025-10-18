Al Teatro Verdi si celebrano 40 anni di attività con una stagione spettacolare

La stagione teatrale 2025-2026 del Verdi di Santa Croce sull’Arno è un evento teatrale entusiasmante. La nuova stagione, sotto la direzione artistica di Renzo Boldrini, promette di essere un'esperienza indimenticabile, celebrando il talento di grandi attrici e attori italiani con opere classiche e contemporanee, e con un compleanno speciale da celebrare: quarant’anni di attività.

Il programma della prosa ricco e articolato, propone otto spettacoli che spaziano fra generi diversi, ma tutti caratterizzati da una qualità artistica senza pari. Tra i protagonisti ci saranno nomi illustri come Massimo Popolizio, Gaia Nanni, Michele Riondino, Massimo Ghini, Lella Costa, Francesco Pannofino, Francesco Acquaroli, Paolo Sassanelli, Vanessa Gravina, Max Malatesta e Nicola Rignanese, Gianmarco Saurino e Anna Valle, che porteranno sul palco le loro straordinarie doti interpretative, proponendo agli spettatori una vasta offerta scenica in termini di genere e soluzioni compositive.

La stagione di prosa e le rassegne Il baule dei sogni e Stasera pago io sono programmate e sostenute da Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Giallo Mare Minimal Teatro e Comune di Santa Croce sull’Arno.

«La stagione di prosa porterà sul palco del nostro bellissimo teatro attori di grande calibro e ci auguriamo che queste serate possano essere un momento di svago, di riflessione di compagna per tutti i cittadini che vi parteciperanno. Le attività di laboratorio teatrale per adulti e bambini riprenderanno fra pochi giorni continuando a proporci piccoli exploit a tema durante il corso dell’anno, come già abbiamo potuto apprezzare in occasione di alcune ricorrenze storiche. Oggi più che mai il teatro deve essere strumento per facilitare l’aggregazione, per promuovere le emozioni, ma soprattutto deve essere un luogo in cui tutti possono sentirsi a loro agio come fossero a casa soprattutto in questo anno speciale in cui il nostro teatro compie quarant’anni di attività» dichiarano il sindaco Roberto Giannoni e Simone Balsanti, assessore del comune di Santa Croce sull’Arno.

«Un viaggio nella migliore drammaturgia italiana, con testi classici e contemporanei, i migliori interpreti della scena nazionale e illuminate regie, per il teatro Verdi, che si appresta a celebrare il traguardo dei 40 anni di attività. Una stagione di alto livello, dove si respirerà cultura attraverso tutte le forme dello spettacolo dal vivo, con un cartellone pensato per una platea sempre più ampia e plurale. Fra i tanti protagonisti basti ricordare Massimo Popolizio, che proporrà un capolavoro letterario quale "Furore" di Steinbeck, nella forma di reading multimediale; oppure Massimo Ghini in una sorta di omaggio a un maestro del cinema italiano quale Dino Risi, nello spettacolo "Il vedovo", dove Ghini interpreta il ruolo che fu di Alberto Sordi. E ancora Michele Riondino e Lella Costa, Francesco Pannofino e Gaia Nanni, Vanessa Gravina e Anna Valle», afferma Cristina Scaletti, presidente di Fondazione Toscana Spettacolo «nel marzo del 2026 questo teatro festeggerà quarant’anni di attività. Un lungo percorso di lavoro, iniziato nella primavera del 1986 prima con la lettura scenica di Mario Scaccia nel Nerone di Petrolini, poi con il laboratorio produttivo e il debutto di A come Aghata con la regia di Thierry Salmon e infine con la prima edizione della rassegna di teatro scuola Il baule dei sogni. Un piccolo teatro capace di avere un grande pubblico e significativi progetti. Un teatro/laboratorio dove cittadini e cittadine di ogni età hanno potuto e possono vedere opere sceniche di qualità o sperimentare il gioco teatro in prima persona, grazie alle attività formative», dichiara Renzo Boldrini.

La stagione di prosa comincia mercoledì 19 novembre con Rosencrantz e Guildenstern sono morti di Tom Stoppard. Autore inglese che con questo testo rimette in gioco brani dell'Amleto, e lo fa dando lievito al profilo di due personaggi minori del testo shakespeariano. Così facendo Stoppard compie una doppia azione drammaturgica: rilegge comicamente alcuni momenti della più famosa tragedia della storia del teatro, e genera un testo originale. Francesco Pannofino, Francesco Acquaroli e Paolo Sassanelli sono alcuni degli interpreti di questa commedia.

Venerdì 12 dicembre in scena L'Uomo la Bestia e la Virtù di Luigi Pirandello con Vanessa Gravina, Max Malatesta e Nicola Rignanese. Il testo del grande drammaturgo siciliano mette in scena la tresca amorosa fra il professor Paolino e la signora Assunta, la moglie del capitano Perella, lupo di mare e per questo perennemente assente da casa e quindi anche dal suo talamo nunziale. La commedia mischia la tipica incisività pirandelliana nello scolpire i caratteri umani con surreali atmosfere di sapore comico.

Il terzo appuntamento della programmazione è per mercoledì 14 gennaio con Il vedovo, omaggio scenico alla grande commedia cinematografica all'Italiana e in particolare all'omonimo film diretto da Dino Risi. Per affrontare l'impresa è stata costituita una nutrita compagnia attoriale nella quale spicca Massimo Ghini, che interpreta il ruolo che nel celeberrimo film fu di Alberto Sordi.

Mercoledì 28 gennaio un testo di Ivan Cotroneo Scandalo, scritto su misura per Anna Valle in coppia con Gianmarco Saurino. Valle interpreta una signora che, dopo essere stata a lungo la compagna di un uomo molto più grande di lei, a sua volta, con grande scandalo, si innamora di uomo molto giovane. Una commedia sull'amore, su ciò che si può dire e non dire, fare e non fare.

Quinto appuntamento della stagione venerdì 13 febbraio con La notte dei bambini di e con Gaia Nanni.

La Notte dei Bambini si basa su un fatto realmente accaduto la notte del 14 dicembre 2007, quando per un’improvvisa emergenza in una notte furono trasferiti in altra sede tutti i bambini ospitati dall'ospedale Meyer di Firenze. Un racconto in ugual misura, tragico quanto ironico e divertente, ma sempre profondamente emozionante.

Domenica 8 marzo Michele Riondino, per la prima volta sulle tavole del palcoscenico santacrocese, è il regista e uno degli interpreti della pièce Art di Yasmine Reza, copione che si gioca intorno ad un equilibrio paradossale: la bellezza di una costosissima opera di arte contemporanea che in realtà è solo una tela bianca.

Un punto di partenza utile a speculazioni filosofiche e castronerie di ogni tipo in un gruppo di amici che disputando sulla possibile bellezza dell'opera d'arte, in realtà disquisiscono sul senso della vita.

Settimo appuntamento della stagione è con uno dei più grandi attori italiani di cinema, tv e teatro: Massimo Popolizio, che anima uno dei capolavori della letteratura contemporanea: Furore di John Steinbeck. In questa performance si cimenta con un reading multimediale, dove la lettura viene sostenuta da una colonna sonora realizzata dal vivo e da un formidabile set visivo che scorre alle spalle dell'attore. In programma domenica 15 marzo.

Ultima data in cartellone martedì 7 aprile con uno dei maggiori successi della scorsa stagione estiva Lisistrata di Aristofane.

Un grande cast, una bravissima Lella Costa e l'ottima regia di Serena Sinigaglia hanno creato uno spettacolo di grande livello. Una rappresentazione che grazie al suo messaggio di pace, in questo momento storico segnato da feroci conflitti, assume un significato particolare.

Inizio spettacoli ore 21.00, se non diversamente indicato.

Non mancheranno le rassegne dedicate ai bambini e alle loro famiglie, con la quarantunesima edizione del Baule dei Sogni, promosso dalla più longeva rete regionale dedicata al teatro per le nuove generazioni, che vede collaborare in sinergia i Comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli val d’Arno, Santa Maria a Monte e San Miniato. Una rete che genera uno dei più importanti programmi, progetti di teatro per ragazzi, scuole e famiglie a livello nazionale.

Gli appuntamenti saranno quattro a gennaio e tutti di domenica al Verdi di Santa Croce e poi ci sarà una programmazione specifica, sempre per famiglie, che coinvolgerà diversi luoghi di Santa Maria a Monte. Ricca anche programmazione e formazione rivolta alle scuole di ogni ordine e grado del territorio.

Dedicata alle famiglie anche la sedicesima edizione di Stasera pago io, l'originale rassegna inventata in questo teatro, dove sono i bambini che con la loro creatività "pagano" l'ingresso a teatro ai loro parenti con i fantassegni. La programmazione, sempre di venerdì alle 21, è la prima a partire con il primo appuntamento già venerdì 7 novembre con Casa Romantika della compagnia Catalyst; venerdì 14 novembre una delle ultime produzioni di Giallo mare Minimal Teatro/La luna nel letto La bambola e la bambina con Vania Pucci, il 21 novembre Hansel e Gretel di Teatro Crest e si chiude venerdì 28 novembre con La Regina delle nevi con Alice Bachi, produzione Giallo Mare Minimal Teatro. Per informazioni sui fantassegni ci si può rivolgere a Giallo Mare.

Le due rassegne sono promosse dalla Fondazione Toscana spettacolo onlus.

Le attività di programmazione, produzione, formazione e promozione sono sostenute dal comune di Santa Croce sull’Arno, con il supporto della Regione Toscana nell’ambito del progetto di Residenza della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro.

Per il pubblico giovane, non solo in termini anagrafici, ma anche in termini di curiosità verso la composizione scenica multidisciplinare e contemporanea si conferma la rassegna Primo tempo che propone due appuntamenti venerdì 20 febbraio alle 21 con Sante donnacce!Donne, artiste nella vita, artiste della vita con Maria Cassi e Leonardo Brizzi e martedì 24 marzo Meglio tarde che mai con Franca Pampaloni e Nicanor Cancellieri, regia di Rita Pelusio.

Giallo Mare Minimal Teatro da sempre sviluppato per il Teatro Verdi una significativa azione di formazione. Un nucleo specializzato in trasmissione dei saperi scenici anche per questa stagione curerà il laboratorio teatrale Achab, che si rivolge a ragazzi, giovani e adulti e utilizza il linguaggio teatrale come strumento di conoscenza delle proprie capacità comunicative e relazionali.

Il laboratorio per ragazzi 12-17 anni si terrà il martedì dalle 15.30 alle 17.00, quello per i bambini dai 6 agli 11 anni si terrà il martedì dalle 17.30 alle 19.00.

L’incontro di presentazione del laboratorio si terrà martedì 4 novembre alle 17.30 presso il Teatro Verdi, il corso condotto da Sonia Montanaro inizierà martedì 11 novembre con le prime due lezioni gratuite.

Il corso per gli adulti, tenuto da Diletta Landi, si terrà il lunedì dalle 21 alle 23, condotto da Diletta Landi. Lezioni di prova per gli adulti lunedì 20 e lunedì 27 ottobre dalle 21.00 alle 23.00.

I laboratori si terranno presso il teatro Verdi. Le iscrizioni sono aperte.

Inizia oggi, sabato 18 ottobre, la campagna abbonamenti per la stagione di prosa, e durerà fino a giovedì 23 ottobre, con la prelazione degli abbonati alla stagione 2025-2026 con queste modalità: sabato dalle 9.30 alle 12.30; da lunedì 20 a giovedì 23 ottobre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 19.00.

Per i nuovi abbonamenti da sabato 8 novembre (9.30-12.30) e lunedì 10 e martedì 11 novembre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 19.00.

Da sabato 15 novembre (orario 9.30-12.30) aperta prevendita dei biglietti per tutti gli spettacoli presso il teatro Verdi.

Da lunedì 17 novembre la prevendita dei biglietti per gli spettacoli sarà effettuata presso Giallo Mare Minimal Teatro a Empoli (via P. Veronese, 10) dal lunedì al venerdì in orario 10-13 e 14 -18. Per informazioni si può telefonare a Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 – o scrivere a biglietteria@giallomare.it.

I biglietti ancora disponibili saranno messi in vendita il giorno stesso dello spettacolo presso il Teatro Verdi dalle 20.30 fino a inizio spettacolo.

I prezzi: per la prosa abbonamento intero € 165; ridotto € 145; per i biglietti per la prosa platea e palchi 1° e 2° ordine intero € 24 ridotti € 19, palchi 3°ordine; intero € 19 ridotti € 16, studenti e under 35 € 8. I biglietti per la rassegna Primo tempo posto unico € 10.

Per Stasera pago io! posto unico per i bambini 5 €; adulti ingresso gratuito dietro la presentazione di un fantassegno (denaro virtuale che non comporta nessuna spesa). Il mercoledì precedente lo spettacolo prevendita presso la biglietteria del teatro dalle 16.30 alle 19.00. Per il Il Baule dei Sogni adulti 4.50€ adulti, bambini 3.00 €.

Le riduzioni sono previste over 65, portatori di handicap, soci ARCI, ACLI, ENDAS, FENALC, AGESCI e possessori ‘carta Giovani’ e ‘Carta dello Spettatore FTS’.

Per i soci Coop è prevista l’applicazione della riduzione del costo del biglietto limitatamente ai posti del 3° ordine. Per i soci Coop è attiva, inoltre, la promozione 1000 punti mille emozioni prezzo biglietto € 10.

Per ottenere le riduzioni è necessario presentare apposita documentazione.

Per informazioni comune di Santa Croce 0571 389853 o www.comune.santacroce.pi.it; Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 – info@giallomare.it; Teatro Comunale Verdi di Santa Croce sull’Arno tel. 0571/33267.

