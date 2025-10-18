Alluvione novembre 2023, c’è tempo fino al 7 novembre per chiedere nuovi contributi

Ci sarà ancora tempo, fino al prossimo 7 novembre, per richiedere ulteriori contributi per i danni subiti nell’alluvione del novembre 2023, come da ordinanza (1158/2025) emanata dal dipartimento nazionale della Protezione civile.

Le domande, da consegnare in Comune, con la quantificazione dei danni subiti, possono essere presentate dai cittadini che hanno già inoltrato le richieste (modello B1) per i contributi di immediato sostegno.

Le domande devono essere presentate: tramite posta certificata (pec), all’indirizzo comune.carmignano@postacert.toscana.it; a mano, all’Ufficio Protocollo del Comune (piazza Matteotti, 1); per posta raccomandata a.r. (fa fede la data del timbro postale).

Qualora le domande siano consegnata da terzi, deve essere allegata la delega di chi richiede il contributo, con la fotocopia del suo documento di identità.

Nel caso di inoltro con pec è possibile firmare con firma digitale, in alternativa si può allegare una copia informatica (in pdf o jpg) di un documento di identità.

Le domande trasmesse oltre il termine sono irricevibili.

I documenti necessari: domanda di contributo (modello B.3, in pdf o formato editabile); dichiarazione sostitutiva di atto notorio (modello B.3.1, in pdf o formato editabile); delega del comproprietario, per immobili con più proprietari (modello B.3.2, in pdf o formato editabile); delega amministratore in caso di condominio, in assenza, di altro condomino, sempre in caso di parti comuni (modello B.3.3, in pdf o formato editabile); perizia di un professionista abilitato per i danni ad abitazioni o a parti comuni di un edificio residenziale (B.3.4); rendicontazione delle spese (modello B.3.5); dichiarazione di rinuncia al contributo dei proprietari, se la domanda è inoltrata dal titolare di diritto reale che ha sostenuto le spese (modello B.3.6).

Tutti i modelli, formato pdf o editabile, sono scaricabili dal portale della Regione Toscana, nella sezione dedicata.

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti Indirizzo email: Ho letto e accetto i termini e le condizioni Lascia questo campo vuoto se sei umano: