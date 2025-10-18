Cane finisce in un canalone vicino a Certaldo, lo salvano i vigili del fuoco

Era andato a cercare tartufi con il suo cane, ma l'animale è sfuggito e finito in un canalone con circa cento metri di dislivello. È successo a Pogni di Sopra, vicino a Certaldo, e sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelfiorentino.

La squadra dei vigili ha raggiunto l'area, per proseguire il cammino nella zona molto impervia. L’uomo è stato raggiunto in fondo a un canalone dai soccorsi, che lo hanno tranquillizzato e hanno attivato Drago 125: l’elicottero del reparto volo di Cecina ha raggiunto la zona e recuperato l’uomo e alcuni vigili del fuoco e trasportati in zona sicura dove l’uomo è stato affidato al personale sanitario per i controlli di rito.

Dalla sede centrale è stato inviato il carro SAF, con personale specializzato per il soccorso su corda, per recuperare il cane che non è stato possibile prendere con l’elicottero. Le operazioni di recupero del cane sono andate a buon fine ed è stato riconsegnato al padrone.