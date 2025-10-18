"Troppi piccioni sul campanile, tanti escrementi in terra": la segnalazione dal centro di Castelfiorentino

"Abbiamo un problema con il campanile della chiesa dei Santi Lorenzo e Leonardo a Castelfiorentino". E il problema non è neppure una bella cosa da scrivere. Stando alla segnalazione di un lettore, la grana che colpisce Castelfiorentino sono i numerosi piccioni, e non solo: "Sono tanti gli escrementi davanti alle nostre case, non ne possiamo più".

Sotto il campanile infatti campeggiano molti ricordini da parte dei volatili, che tappezzano il manto stradale. Stando a un gruppo di residenti, "il problema riguarda il decoro e anche le nostre case". Sono state fatte le dovute segnalazioni a chi di dovere ma, proseguono, "sembra che tutti se ne freghino".

Il campanile si trova accanto alla chiesa in via San Lorenzo, in centro, a due passi dal municipio. "Chi deve entrare in casa deve preoccuparsi delle m..., il problema è sentito, speriamo che venga risolto" dicono da Castelfiorentino.