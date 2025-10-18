"Cerco mastro birraio a Empoli", ma a fare l'annuncio è Ciccio Caputo

"Cerco mastro birraio nei pressi di Empoli ma con esperienza, scrivetemi in direct". L'annuncio di lavoro sembra una cosa normale, ma è il profilo dacui proviene a destare curiosità: quello di Francesco Caputo, detto Ciccio.

Caputo ha appeso le scarpe al chiodo dopo aver scritto pagine di grande calcio soprattutto a Empoli, una squadra con cui si è guadagnato la Serie A a suon di gol e una città dove è tornato - prima di dire addio al pallone - salvando di nuovo gli azzurri.

Sul suo profilo Instagram Caputo ha lanciato l'offerta di lavoro, serve un mastro birraio a Empoli. Si sa che Caputo ha interessi in città, ma soprattutto si sa che è un produttore di birra e il suo marchio Birra Pagnotta è molto noto a Empoli e nel resto d'Italia.

La storia Instagram di Caputo è stata ritagliata e ripubblicata da molte pagine calcistiche creando una sorta di 'caso' ironico sui social. Chissà che non sia una nuova svolta al sapore di luppolo nella carriera dell'ex centravanti.