Dario Basile, il campione della Ruota della Fortuna si racconta a Radio Lady: "Vittoria? Merito di mia moglie"

Ha soli 32 anni, ma negli ultimi giorni Dario Basile è diventato uno dei volti più amati del piccolo schermo italiano. Di professione esperto contabile, con una laurea triennale in economia, originario di San Miniato, ha stabilito un nuovo record nella storia del popolare quiz show La Ruota della Fortuna, in onda ogni sera su Canale 5, accumulando oltre 220mila euro in poche puntate. Un record che era imbattuto dal 1989.

"Ho vinto 224.500 euro. Ho fatto applausi", racconta con un sorriso Dario durante l’intervista a Radio Lady 97.7 con Irene Rossi e Freddy Lavezzo, "è stato tutto merito di mia moglie, che mi ha iscritto al programma. Lei ci credeva più di me"

"Devo essergli grato per tante cose, - racconta - ma per questa veramente è stato tutto merito suo perché appunto casualmente guardando il programma in televisione e vedendo che io rispondevo, a volte prima degli altri concorrenti, mi ha detto 'sei bravo, ma sai che quasi quasi ti iscrivo'? Io ero scettico. Poi dopo due giorni mi hanno chiamato per dei provini". Il campione ha raccontato proprio i retroscena dei provini, "il primo provino erano dei tabelloni di gioco. Da lì probabilmente vedono tutto: come giochi e come vieni fuori dallo schermo", e su 'zio-Gerry Scotti': “Gerry è un grande, veramente lo zio d’Italia. Anche dietro le quinte è simpatico, cordiale, professionista. Ti mette sempre a tuo agio, Veramente una bellissima persona".

Entrato in gara il 7 ottobre, Basile ha affrontato i tabelloni con pazienza e abilità, completando parola dopo parola e superando gli altri concorrenti fino a diventare il campione più vincente della storia del programma.

"Non sono per niente competitivo, cercavo di essere il più tranquillo possibile. Ho fatto il mio gioco e basta", racconta, e sul momento della sconfitta, dovuta a un brillante concorrente marchigiano: "Sono uscito a testa alta, contento e soddisfatto di un’esperienza incredibile. Non sono cose che devono stravolgere la vita, sono delle parentesi divertenti, che è giusto abbiano una durata. Ero anche stanco perché oggettivamente iniziavano a essere diverse puntate consecutive quindi anche un po' meno lucidità mentale, è arrivato qualcuno più fresco e sicuramente brillante".

Basile ha condiviso il lato più personale della sua esperienza: "Ho portato mia moglie, mia sorella, mia mamma in studio. Tutti i parenti vengono fuori piano piano, messaggi da tutta Italia". Nonostante la popolarità improvvisa, però, conferma di non amare i social, "per fortuna, ci sto pochissimo. Qualche ammiratrice mi ha scritto su WhatsApp, ma niente di più" e di non ambire alla popolarità attraverso, ad esempio, i reality: "Se lo farei? No, assolutamente, anche perché l'intelligenza conta".

Quella della Ruota della Fortuna, "è stata un'esperienza divertente da tutti i punti di vista", e con un bel ritorno economico: "Lo possiamo dire, non è un segreto. Sono gettoni d'oro e quindi la cifra si dimezza. Ma è comunque tutto guadagnato ed è bellissimo". Riguardo ai progetti futuri: "Sicuramente una sicurezza in più per il futuro. Mi sono già sposato, con la persona giusta, Claudia, la mente dietro a tutto questo".

Con il record in tasca e l’esperienza alle spalle, Basile non esclude però nuove sfide televisive: "Tornerò sicuramente. Provini su provini, vedremo".

