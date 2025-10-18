Docenti per la Palestina, PD Montelupo: "Solidarietà"

Sono nate polemiche sui social dopo la notizia pubblicata da gonews.it, anche sulla sua pagina Facebook - riferita a un gruppo di docenti di Montelupo che hanno deciso di prendere posizione sulla Palestina.

Molti i commenti contro la scuola, del tenore di "Stiamo vedendo le esecuzioni in piazza e i bambini che applaudono" oppure "Dove siamo arrivati" o anche "Siete da denuncia", censurando ovviamente i commenti da toni molto più volgari.

Era stato chiesto dai firmatari di non mettere il nome della scuola, nel comunicato non era infatti stato inserito. Questo non è servito a fermare la polemica social.

Il Partito Democratico di Montelupo ha deciso di esprimere solidarietà in merito. Di seguito la nota.

Il PD di Montelupo Fiorentino esprime solidarietà e sostiene il diritto degli insegnanti dell'I.C. a palesare le loro idee, anche mediante il ricorso a comunicati stampa come quello pubblicato ieri. La scuola ha il dovere -promosso dalla Costituzione- di formare le coscienze critiche, e di sviluppare negli studenti la capacità di leggere la realtà anche con lenti diverse; il rischio altrimenti è il mero nozionismo.

Quindi il corpo docente della Baccio non fa altro che quello a cui gli insegnanti sono tenuti per ruolo. Si ritiene viceversa molto più preoccupante la posizione di coloro che sono contrari a questo approccio.

La scuola deve insegnare il pensiero libero, l'argomentazione.

Come sosteneva don Lorenzo Milani

"nella scuola pubblica si insegna a rispettare la persona dell’avversario, a capire che il male e il bene non sono tutti da una parte, che bisogna nuotare sempre contro corrente”

Notizie correlate