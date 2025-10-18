Docenti per la Palestina, PD Montelupo: "Solidarietà"

Il PD di Montelupo Fiorentino esprime solidarietà e sostiene il diritto degli insegnanti dell'I.C. a palesare le loro idee, anche mediante il ricorso a comunicati stampa come quello pubblicato ieri. La scuola ha il dovere -promosso dalla Costituzione- di formare le coscienze critiche, e di sviluppare negli studenti la capacità di leggere la realtà anche con lenti diverse; il rischio altrimenti è il mero nozionismo.

Quindi il corpo docente della Baccio non fa altro che quello a cui gli insegnanti sono tenuti per ruolo. Si ritiene viceversa molto più preoccupante la posizione di coloro che sono contrari a questo approccio.

La scuola deve insegnare il pensiero libero, l'argomentazione.

Come sosteneva don Lorenzo Milani

"nella scuola pubblica si insegna a rispettare la persona dell’avversario, a capire che il male e il bene non sono tutti da una parte, che bisogna nuotare sempre contro corrente”

PD Montelupo