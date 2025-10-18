Empoli per il Centro Donna: l'iniziativa per Ottobre Rosa

Nella gara di domani contro il Venezia e nelle successive gare del mese di ottobre contro Modena e Sampdoria, i giocatori dell'Empoli di mister Dionisi scenderanno in campo con un segno distintivo rosa sulle proprie divise a fianco del logo. Un'iniziativa presa per l'Ottobre Rosa, come era già successo in passato.
Al termine delle partite, le maglie indossate dai calciatori saranno messe all’asta, e l’intero ricavato sarà donato al Centro Donna di Empoli, a sostegno delle sue attività di supporto, ascolto e prevenzione sul territorio.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Calcio
Calcio
Sport
15 Ottobre 2025
Dopo la gara casalinga con la Pisotiese di domenica scorsa, gli umori tra il Tuttocuoio e l'amministrazione comunale si sono distesi e i neroverdi, grazie all'asd Corazzano che ha in gestione il Leporaia, [...]
Calcio
Sport
7 Ottobre 2025
Il calcio femminile debutta a Montopoli. Lo annuncia la ASD Capanne 1989. «Dopo anni di attività calcistica militante in prima e seconda categoria e dopo aver avuto una squadra juniores [...]
Calcio
Sport
5 Ottobre 2025
In memoria di Celeste Pin si è svolto su iniziativa della Città Metropolitana, sabato 4 ottobre, un evento dimostrativo di Calcio Camminato, presso la struttura del Club Sportivo Firenze. Cinque [...]
<< Indietro