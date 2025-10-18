Empoli per il Centro Donna: l'iniziativa per Ottobre Rosa

Nella gara di domani contro il Venezia e nelle successive gare del mese di ottobre contro Modena e Sampdoria, i giocatori dell'Empoli di mister Dionisi scenderanno in campo con un segno distintivo rosa sulle proprie divise a fianco del logo. Un'iniziativa presa per l'Ottobre Rosa, come era già successo in passato.

Al termine delle partite, le maglie indossate dai calciatori saranno messe all’asta, e l’intero ricavato sarà donato al Centro Donna di Empoli, a sostegno delle sue attività di supporto, ascolto e prevenzione sul territorio.

