Firenze contro Trump: oltre cento persone a 'No Kings'

Politica e Opinioni Firenze
Oltre cento persone si sono riunite sabato a Firenze per partecipare alla seconda giornata di mobilitazione "No Kings", un'iniziativa internazionale di protesta contro l'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

La manifestazione si è svolta in piazza dei Gondi, sul lato sinistro di Palazzo Vecchio, organizzata dai gruppi progressisti Good Trouble Firenze e Women's March Florence, composti da attivisti cittadini statunitensi residenti nel capoluogo toscano.

Secondo gli organizzatori, l'evento si inserisce in una mobilitazione più ampia che coinvolge "milioni di persone negli Stati Uniti" e mira a opporsi a quella che viene definita come "l'autoritarismo sempre più violento e corrotto" dell'amministrazione Trump.

 

