Maltrattamenti a scuola a Santa Croce: due ex docenti dovranno restituire 60mila euro

La Corte dei Conti della Toscana ha emesso il 17 ottobre una sentenza che condanna due ex insegnanti della scuola primaria Carducci di Santa Croce sull'Arno al risarcimento di 60.112,90 euro, oltre interessi e rivalutazione, in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Le condotte contestate riguardano il periodo compreso tra il 3 dicembre 2015 e il 25 marzo 2016, durante il quale le due docenti, Filomena Ferrara (70 anni) e Alessandra Caponi (69 anni), avrebbero posto in essere comportamenti lesivi nei confronti di una classe di prima elementare. La condanna è stata emessa in solido, rendendo entrambe le ex docenti responsabili dell'intero importo del risarcimento.

Secondo quanto riportato nella sentenza, durante le indagini sarebbero stati documentati circa "50 episodi di percosse (46 attribuiti a Ferrara e 4 a Caponi), consistenti in schiaffetti, colpetti alla mano, nocchini e strattonamenti, oltre a 42 condotte di minaccia, intimidazione e derisione (38 riferibili a Ferrara e 4 a Caponi). Gli alunni sarebbero stati inoltre apostrofati con espressioni offensive" come riportato da La Nazione.

Le insegnanti, già condannate in sede penale rispettivamente a 3 anni e 10 mesi e a 1 anno e 10 mesi di reclusione, avevano richiesto la sospensione del giudizio contabile in attesa della conclusione del processo d'appello. I giudici della Corte dei Conti hanno tuttavia rigettato tale richiesta, precisando che non esiste interferenza tra giustizia penale e contabile, e che lo Stato può agire per il danno erariale subito indipendentemente dall'iter del procedimento penale.

