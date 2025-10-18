Rapina alle Cascine, individuato e denunciato 23enne dal Reparto a Cavallo della Polizia

È stato individuato e denunciato un giovane di 23 anni ritenuto responsabile di una rapina avvenuta nel pomeriggio di giovedì 16 ottobre al Parco delle Cascine. L’intervento è stato portato a termine dal Reparto a Cavallo della Polizia di Stato di Firenze, in servizio di pattugliamento nella zona.

Un uomo ha chiesto aiuto ai poliziotti dopo essere stato derubato del proprio orologio in viale degli Olmi. Gli agenti, insieme alla vittima, hanno subito avviato le ricerche nel parco, individuando poco dopo il presunto autore della rapina, che è stato bloccato e identificato.

Durante il controllo, il giovane – già noto alle forze dell’ordine – è stato trovato in possesso di un coltello multiuso tipo svizzero, poi sequestrato. È stato quindi denunciato per rapina e porto abusivo di armi.