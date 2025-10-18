Scontri tra ultras di Pisa e Verona, lacrimogeni e feriti vicino allo stadio Arena Garibaldi

Momenti di tensione questa mattina nei pressi dello stadio Arena Garibaldi, dove nel pomeriggio è in programma la partita di Serie A Pisa-Verona. Verso le 11.30 circa 200 tifosi veronesi, giunti a piedi senza scorta, si sono scontrati con gruppi di ultras pisani.

Ne è nato un violento tafferuglio che ha reso necessario l’intervento di Polizia e Carabinieri. Le forze dell’ordine, per riportare la calma, hanno lanciato alcuni lacrimogeni.

Sul posto sono intervenuti anche i mezzi del 118 per soccorrere feriti e contusi, mentre la zona è stata completamente cinturata. I tifosi veronesi sono stati radunati in una piazzetta adiacente e sottoposti a identificazione da parte della polizia.