L'Istituto Comprensivo di Cerreto Guidi è stato intitolato a Gino Strada

Si è tenuta stamani la cerimonia di intitolazione dell’Istituto Comprensivo di Cerreto Guidi a Gino Strada.

E’ stato un lungo percorso quello che ha portato a poter dare il nome all’istituto per la necessità di attendere permessi dovuti al fatto che la scomparsa è avvenuta solo pochi anni fa.

Il nome di una scuola rappresenta la sua identità e ne custodisce valori e memorie. Il nome è un elemento fondamentale che definisce e identifica la scuola rappresentando i suoi ideali, i suoi valori e la sua storia

Il nome di Gino Strada è quello che più è in sintonia con un istituto come quello di Cerreto che da anni si impegna in progetti per la pace, l’inclusione, l’intercultura e la parità dei diritti .

L’istituto ha aderito alla campagna di Emergency contro la guerra e nelle prossime settimane le 9 scuole saranno dotate dello striscione con la frase “Questa scuola R1PUD1A la guerra” che ricorda l’articolo 11 della costituzione italiana.

In occasione dell’intitolazione è stato realizzato un mosaico sulla parete esterna della scuola dove è stata apposta la targa con il nome e la frase di Gino Strada “Se l’uomo non butterà fuori la guerra dalla storia, sarà la guerra a buttare fuori dalla storia l’uomo”. L’immagine è stata realizzata a partire dal disegno di un’alunna della scuola selezionato da docenti e ragazzi e poi realizzato con la tecnica del mosaico sotto il coordinamento della mosaicista Elena Prosperi.

La particolarità di questa opera è il fatto di essere stata realizzata con la collaborazione dei ragazzi del centro di Cerbaiola che hanno prodotto le tesserine per il mosaico. La prima parte del lavoro è stata fatta dai ragazzi di Cerbaiola e da alunni della scuola che si sono recati al centro per lavorare insieme. E’ stato un bel momento di inclusione. I ragazzi hanno potuto lavorare insieme valorizzando le eccellenti competenze dei ragazzi di Cerbaiola nel produrre le tessere del mosaico.

Il mosaico è stato posizionato sulla parete esterna e completato con una parte pittorica realizzata da Monica Ricci, una delle collaboratrici scolastiche di Cerreto che ha competenze artistiche davvero notevoli.

Il progetto è stato interamente finanziato da #Vorreiprenderediltreno, l’associazione fondata da Iacopo Melio.

Erano presenti i rappresentati di Emergency della Piana Fiorentina che hanno dialogato con i ragazzi e approfondito i temi su cui si basa il fondamentale impegno di Emergency nel mondo.

Durante la mattinata sono state lette riflessioni dei ragazzi e pensieri dedicati a Gino Strada.

E’ intervenuta l’amministrazione comunale di Cerreto Guidi con il sindaco e gli assessori. Erano presenti il presidente di #Vorreiprendereiltreno, Carlo Tempesti, il prof. Silvano Salvadori, che ha dato una grande aiuto nei rapporti con il centro di Cerbaiola, una rappresentante del centro, le associazioni cerretesi, tantissimi ragazzi, insegnanti, personale di segreteria e famiglie. A tutti loro va il più sentito ringraziamento della scuola.

Fonte: Ufficio stampa