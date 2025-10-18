Sfondò le vetrine con un tombino: arrestato 37enne a Pisa per furto aggravato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Pisa hanno arrestato nella notte del 13 ottobre un uomo di 37 anni, sorpreso subito dopo aver commesso due furti in via Battelli.
L’intervento è scattato intorno alle 4 del mattino, dopo una segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112. Giunti sul posto, i militari hanno bloccato il 37enne mentre tentava di allontanarsi dopo aver sfondato con un tombino le vetrate di due negozi della stessa strada.
Dai locali l’uomo era riuscito a rubare circa 130 euro in contanti, poi interamente recuperati e restituiti ai legittimi proprietari.
Su disposizione del sostituto procuratore di turno, l’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando in attesa del rito direttissimo, celebrato nella mattinata successiva, al termine del quale il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.
