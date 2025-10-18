Colpito da soda caustica, grave camionista in cartiera

In una cartiera di Porcari un camionista è rimasto ustionato con della soda caustica, è stato portato in gravi condizioni in ospedale a Pisa. I fatti sono avvenuti alle 11.30 di sabato 18 ottobre e le cause dell'incidente sono tuttora da chiarire.

Non appena scattato l’allarme, è arrivata in cartiere un’ambulanza, che ha trasferito il lavoratore in codice rosso a Cisanello, dove adesso si trova ricoverato all’interno del reparto grandi ustionati. Sul posto le forze dell'ordine e il personale del settore prevenzione igiene e sicurezza dell’azienda Usl Toscana Nord Ovest per ricostruire la dinamica.

