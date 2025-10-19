A Prato il Linux Day 2025: una giornata dedicata al software libero, all'innovazione e alla libertà digitale

Sabato 25 ottobre 2025 si terrà a Prato, presso il PRISMA (Via Galcianese 34/B), il Linux Day 2025. L’evento è una giornata dedicata alla divulgazione, all’incontro e al confronto sul tema del software libero, della cultura aperta e delle libertà digitali.

L'appuntamento di Prato è parte della grande manifestazione nazionale del Linux Day, che si svolgerà in contemporanea in oltre 40 città italiane, confermandosi come il principale evento italiano dedicato a questi temi.

Durante l’evento, sono previste:

• Due tracce parallele (Generale e Tecnica) con talk dedicati.

• Interventi su tematiche che spaziano dalla programmazione, alla sicurezza, all’uso consapevole della tecnologia, fino al rapporto tra tecnologia, diritti e società.

Ingresso libero e gratuito, senza necessità di iscrizione preventiva.

Inoltre, vi sarà una sessione dedicata al CoderDojo, rivolta a bambini e ragazzi, per avvicinarli al mondo della programmazione in modo divertente e formativo (solo per questa attività, è necessario registrarsi). La home page dell'evento è visitabile all'indirizzo https://day.linux.prato.it/

L’evento, co-organizzato col Comune di Prato, vede la partecipazione e collaborazione di diversi LUG (Linux User Group) toscani, tra cui PLUG (i padroni di casa), LuccaLUG, GOLEM (Empoli) e FLUG (Firenze), e si propone non solo come momento tecnico, ma anche come spazio di incontro per tutta la cittadinanza interessata al tema del digitale e della tecnologia libera.

Fonte: Associazione GOLEM - Gruppo Operativo Linux Empoli