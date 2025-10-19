Assalto a pullman di tifosi del Pistoia dopo trasferta a Rieti, muore l'autista

Tragedia lungo la superstrada Rieti-Terni: un autista del pullman che trasportava i tifosi della squadra di basket di Pistoia di A2 è morto questa sera dopo un violento assalto del mezzo. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni tifosi della Sebastiani Basket Rieti avrebbero lanciato sassi e mattoni contro il pullman al termine della partita disputata al PalaSojourner, vinta dalla squadra toscana.

L’autista, colpito da un mattone sfondando il parabrezza nella parte anteriore, è deceduto sul posto. A bordo c’erano i tifosi pistoiesi, mentre l’incidente ha coinvolto soprattutto il secondo autista, seduto accanto al guidatore. Sul luogo sono intervenuti immediatamente il 118, la Polizia e i Carabinieri.

Le dinamiche dell’assalto sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine, che hanno già acquisito immagini e testimonianze per chiarire responsabilità e modalità dell’aggressione.

