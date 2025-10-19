Assalto a pullman di tifosi del Pistoia dopo trasferta a Rieti, muore autista 65enne

Una serata di sport si è trasformata in tragedia lungo la superstrada Rieti-Terni, all’altezza dello svincolo di Contigliano. Un pullman con a bordo circa 50 tifosi del Pistoia Basket è stato assalito con sassi e mattoni da un gruppo di persone, presumibilmente ultras della Sebastiani Rieti, poco dopo aver lasciato la città laziale al termine della partita di Serie A2 vinta dai toscani. Una pietra ha sfondato il parabrezza, colpendo in pieno volto Raffaele Marianella, 65 anni, secondo autista del mezzo: per lui non c’è stato nulla da fare.

Il pullman, dopo essere stato scortato dalla Polizia fino all’uscita di Rieti, aveva proseguito autonomamente sulla statale 79. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni tifosi reatini avrebbero seguito il mezzo per diversi chilometri prima di colpire con sassi e mattoni nei pressi dello svincolo di Contigliano, a circa dieci minuti di distanza dal palasport.

Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile e alla Digos di Rieti, che per tutta la notte hanno ascoltato numerosi testimoni e tifosi locali. Al momento non ci sono fermi, ma si sospetta che gli aggressori appartengano all’ala più radicale della tifoseria reatina.

Dalle testimonianze raccolte, l’assalto sarebbe avvenuto quando la scorta non era più presente, in un tratto isolato della superstrada. Gli aggressori avrebbero atteso il passaggio del pullman nascosti dietro una piazzola, colpendo poi la parte frontale del mezzo con una violenza tale da rompere il parabrezza.

L’autista e il dramma sul pullman

La vittima, Raffaele Marianella, era di origini romane ma residente a Firenze. Lavorava da pochi mesi per la Jimmy Travel, azienda di trasporti con sede a Osmannoro, specializzata anche nei viaggi per tifoserie. Era seduto nel primo sedile accanto al collega che guidava, quando una pietra ha sfondato il parabrezza centrando la sua posizione. Nonostante i tentativi di rianimazione del 118, Marianella è deceduto poco dopo per le gravi ferite riportate.

I commenti

"Ti terrò sempre nel mio cuore". Così su Instagram Federica Marianella, la figlia di Raffaele. La notizia ha suscitato sgomento e dolore. Il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, ha parlato di “un atto criminale che ci lascia increduli”, esprimendo cordoglio ai familiari della vittima e vicinanza ai tifosi pistoiesi che hanno assistito alla scena.

Anche la premier Giorgia Meloni ha commentato l’accaduto definendo l’assalto “un atto di violenza inaccettabile e folle” e assicurando che “i responsabili saranno rapidamente individuati e consegnati alla giustizia”.

La Sebastiani Basket Rieti, attraverso il presidente Roberto Pietropaoli, ha preso nettamente le distanze dall’accaduto: “Un atto inqualificabile, che nulla ha a che vedere con lo sport. Esprimiamo il nostro più sincero cordoglio e piena fiducia nel lavoro degli inquirenti”.

"Un gesto di violenza diretta con l'intento di provocare sofferenza e dolore non dovrebbe mai più trovare spazio, e diventa ancora più incomprensibile se legato a un momento di gioia come dovrebbe essere lo sport", questo il commento in una nota del vescovo di Pistoia, Fausto Tardelli.

Notizie correlate