Concluso a Cavriglia l’addestramento dei piloti di droni dei Vigili del Fuoco toscani

Attualità Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

Si è concluso presso la centrale termoelettrica di Santa Barbara l’addestramento del Nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) dei Vigili del Fuoco della Toscana, che ha coinvolto 17 piloti provenienti dai vari comandi regionali.

L’attività formativa, articolata in tre giornate, ha previsto inizialmente una sessione di guida su quad, con prove pratiche su percorsi non preparati, salite, discese e guadi. Nelle giornate successive, i partecipanti hanno testato la nuova configurazione del lifeseeker sul drone DJI Matrice 300, dispositivo in grado di simulare un ponte radio telefonico per individuare il cellulare di persone disperse, e la nuova interfaccia del software di controllo.

La formazione ha incluso anche l’uso della piattaforma DJI FlightHub 2, che consente la pianificazione, il monitoraggio e la gestione centralizzata delle operazioni di ricerca e soccorso, con controllo remoto delle telecamere e streaming video in tempo reale.

vigili del fuoco_droni2

vigili del fuoco_droni1

vigili del fuoco_droni4

vigili del fuoco_droni5

vigili del fuoco_droni6

vigili del fuoco_droni8

Durante le esercitazioni, gli equipaggi hanno simulato missioni di ricerca di dispersi, alternandosi tra pianificazione e pilotaggio. È stata inoltre svolta la formazione per l’utilizzo del dispositivo di vincolo, che permette l’impiego di droni da 6 kg alimentati via cavo per operazioni prolungate in aree urbane.

Alla giornata conclusiva ha partecipato anche il direttore regionale dei Vigili del Fuoco, ingegner Marco Frezza, che ha incontrato i piloti e assistito alle prove operative.

Attualmente il personale pilota SAPR della Toscana è composto da operatori appartenenti ai comandi di Firenze, Pisa, Livorno, Arezzo, Siena, Grosseto, Pistoia, Massa e alla Direzione Regionale.

Notizie correlate

Toscana
Attualità
17 Ottobre 2025

Attentato a Sigfrido Ranucci, i messaggi di solidarietà dalla Toscana: "Un attacco alla vita democratica del nostro Paese"

Solidarietà dalla Toscana per Sigfrido Ranucci, il giornalista e conduttore della trasmissione Report, che nelle ore precedenti ha subito un grave atto intimidatorio con l’esplosione di un ordigno davanti al [...]

Toscana
Attualità
17 Ottobre 2025

Carlo Bartolini Baldelli è il nuovo presidente di Confagricoltura Toscana

Carlo Bartolini Baldelli è il nuovo presidente di Confagricoltura Toscana. La sua elezione è avvenuta per acclamazione nel corso dell’assemblea regionale per il rinnovo delle cariche sociali, che si è tenuta ieri [...]

Toscana
Attualità
16 Ottobre 2025

Torna Ri-Creazione, il progetto di educazione ambientale di Sei Toscana

Ancora pochi giorni per iscriversi a Ri-Creazione. Da oggetto a rifiuto e ritorno, il progetto di educazione ambientale che Sei Toscana  promuove nelle scuole primarie e secondarie di I° dei 104 comuni delle province [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina