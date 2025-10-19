Dal tempio della techno al gusto del Giappone, all'ex Jaiss aprirà MIC Ramen

Dove un tempo riecheggiavano le note della techno e della disco music, presto si respirerà profumo di ramen. L’immobile di viale Palmiro Togliatti a Sovigliana, che negli anni ha ospitato due locali simbolo della movida toscana - prima il leggendario PG93 e poi il Jaiss - tornerà a vivere con una nuova veste.

Entro la fine di ottobre, infatti, è prevista l’apertura di MIC Ramen, una delle più importanti catene specializzate in ramen con decine di locali in tutta Italia, con sede già a Firenze e nuove aperture solo nelle ultime settimane a Modena, Milano, Bolzano e Trento. I ristoranti ricreano atmosfere nipponiche, tra treni che attraversano le sale e richiami al mondo degli anime, per trasportare i clienti nel cuore del Giappone.

L’annuncio dell’arrivo a Vinci ha già fatto il giro dei social, con tanto di pagina Instagram ufficiale del nuovo locale (@micramenempoli_vinci), e non passa inosservata la grande insegna sulle pareti dell'immobile visibile dalla strada. Da quanto appreso la pre-apertura è fissata per il 24 ottobre.

Il nuovo ristorante sorgerà al primo piano dello storico stabile, dove è stato avviato un progetto di recupero dopo anni di abbandono. Al pianterreno dovrebbe trovare posto anche un grande magazzino di abbigliamento, anch’esso di prossima apertura. È così che un edificio di 3.000 metri quadrati, simbolo della vita notturna del Valdarno dagli anni ’80 ai primi 2000, si prepara a inaugurare una nuova fase all’insegna della ristorazione e del commercio.

Il Jaiss, un tempo tappa obbligata per appassionati di musica elettronica da tutta Italia, aveva chiuso i battenti con la crisi delle discoteche e dopo vari tentativi di rilancio, l’ultimo dei quali interrotto nel 2019. Dopo il caso della morte di Erika Lucchesi che ebbe naturalmente un'ampia risonanza mediatica negativa, e poi il Covid, si spensero le possibilità di un effettivo rilancio. Ora la storia riparte, ma in tutt’altra direzione.

MIC Ramen porta a Sovigliana, in viale Togliatti, un ristorante asiatico che si aggiunge a quelli già esistenti da tempo, facendo della frazione un punto di riferimento, alle porte di Empoli, per la cucina asiatica.

Notizie correlate