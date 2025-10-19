Emma Villas Codyeco Lupi Siena esce sconfitta all'esordio a Pineto

Al Pala Volley Santa Maria inizia la prima partita di campionato per l’Emma Villas Codyeco Lupi Siena che chiude 0-3 contro ABBA Pineto. Un risultato netto che però maschera i primi due set combattuti fino all’ultimo punto dove i ragazzi di coach Petrella sono partiti in vantaggio per ben due volte, facendosi superare solo nelle fasi finali dei primi due set. Terzo set molto più netto dove Pineto detta il ritmo del set e non lascia molti spazi a Emma Villas Codyeco Lupi Siena, complici alcune ricezioni non efficaci e un muro non sempre ordinato. Dopo questa partita il prossimo appuntamento è al PalaParenti di Santa Croce sull’Arno contro Sviluppo Sud Catania domenica 26 ottobre.

Emma Villas Codyeco Lupi Siena scende in campo con Compagnoni e Ceban centrali, Nelli opposto, in banda Randazzo e Benavidez, il palleggiatore è Mikkel Hoff, libero Alessandro Piccinelli. ABBA Pineto schiera in campo Catone, Krauchuk, Allik, Di Silvestre, Zamagni, Trillini, Morazzini

SET 1

A Victorio Ceban la prima battuta della gara. Pallonetto di Randazzo che porta a casa il primo punto della gara. Momento di disattenzione per la difesa di Pineto che regala il secondo punto agli ospiti. Errore a muro di Pineto su attacco di Randazzo. Il muro di Emma Villas manda fuori la palla e cede il primo punto a Pineto. Allik in battuta manda fuori. Nelli in battuta, attacco vincente di Pineto. Errore di pineto, punto Siena. Errore in battuta per Randazzo. Muro incerto per Siena, punto Pineto. Krauchuk a rete. Errore a rete di Compagnoni. Errore a muro di Pineto. Hoff non riesce a respingere la palla. Tocco a muro di Pineto che manda fuori la palla. Azione sofferta, pallonetto di Allik che segna un punto. Muro di pineto tocco a rete. Diagonale efficace di Pineto. Trillini mette a terra un punto. Pineto ci riprova ma manda fuori l’attacco. Diagonale di Pineto che va fuori di un soffio. Muro di Siena che non riesce a fermare l’attacco di Pineto. Punto Randazzo. Battuta lunga per Siena. Pineto altrettanto. Piccola incomprensione tra le file di Pineto che non riescono ad affondare l’attacco. Attacco sbagliato per Lupi Siena e battuta lunga Pineto. Diagonale sontuosa di Nelli, parziale 13-16. Azione incerta di Pineto che sfrutta la disattenzione degli ospiti. Invasione di campo che vanifica il suo attacco, 16-16. Attacco efficace di Benavidez. Attacco lungo per Pineto. Randazzo neutralizza attacco avversario, parziale 16-19 per Siena. Benavidez in battuta, Randazzo non blocca l’attacco di Krauchuk. Nelli mette a terra un punto fondamentale. Diagonale sbilenca per Pineto, 17-20. Muro di Trillini che blocca l’attacco di Nelli, 19-21. Gran salvataggio di Hoff dall’altra parte del campo e Lupi Siena che portano a casa un punto fondamentale, 19-22. Randazzo mette a terra un punto. Azione concitata dove pineto alla fine trova punto sul muro sporcato di Lupi Siena. Pareggio di Pineto su una distrazione di Siena che tocca la rete. Krauchuk in battuta ace. Siena non blocca l’attacco di Pineto. Il primo set si chiude 25-23.

Un set molto combattuto dove a deciderla sono gli episodi singoli e dove Emma Villas Codyeco Lupi Siena ha tenuto il più possibile contro gli attacchi potenti di Krauchuk e compagni.

SET 2

Pineto in battuta, fuori. Attacco di Randazzo valido su muro sporcato di Pineto. Altro punto messo a terra da Randazzo. Errore di Nelli in battuta, 2-2. Muro di Siena poco compatto. Benavidez mette a terra. Randazzo in battuta, Krauchuk mette a terra. Compagnoni efficace sul muro di Pineto. Contrattacco efficace di Pineto in pipe. Diagonale di Nelli out, 4-4. Benavidez ottima diagonale che porta a casa un punto. Muro impreciso di Nelli che inganna la ricezione di Hoff. Ennesimo punto di Randazzo. Azione concitata dove Siena chiama il check per ultimo tocco, dopo una lunga pausa non viene concesso, 8-7. Punto di Randazzo contro il muro di Pineto. Attacco efficace di Trillini. Battuta sbagliata di Allik. Schiacciata potente di Hoff che porta avanti Lupi Siena 9-10. Hoff ancora decisivo sul muro. Ace di Nelli. Punto messo a terra da Nelli. Dopo un’azione durissima Pineto ha la meglio sul muro di Siena. Hoff rimette tutto a posto portando a casa un punto con un pallonetto. ACE di Randazzo. Efficace l’attacco di Pineto con Compagnoni che non riesce a salvare, 11-15. Ace di Pineto. Muro di Pineto che neutralizza l’attacco di Benavidez e Petrella chiama time out. Nelli porta a casa un punto. Muro impreciso di Siena, Pineto accorcia. Ricezione di Benavidez che la manda fuori, 15-16. Pineto riporta tutto in parità, muro di Siena Fuori. Pipe potente di Krauchuk con Piccinelli che non riesce a tenere la palla in campo. Attacco efficace di Pineto che sfrutta la disattenzione di Benavidez. Nelli pareggia ma Pineto torna avanti e allunga su una ricezione errata di Benavidez. Attacco di Randazzo neutralizzato dal muro di Pineto, 21-18. Entrano Rocca per Ceban, Bini per Benavidez e Mastrangelo per Hoff. Rocca in battuta che la manda lunga. Bini salvataggio provvidenziale ma Pineto ha la meglio, 23-19. Nelli porta a casa un punto. Attacco efficace di pineto che va al set point. Errore in battuta per Pineto con Siena che accorcia. Tocco a muro per Siena, il secondo set si chiude 25-21 per ABBA Pineto.

Secondo set simile al primo dove Siena parte in vantaggio ma verso la metà del set si fa superare dai padroni di casa che si dimostrano più solidi nelle azioni singole

SET 3

A Benavidez la prima battuta del terzo set che va lunga. Nelli pareggia con il muro di Pineto che non blocca. Diagonale di Trillini precisa che porta il punto a casa. Randazzo non riesce a contenere l’attacco di Pineto, 3-1. Randazzo supera il muro della squadra di casa. Check chiamato dalla squadra di casa per tocco a muro di Siena che non viene accolto, 4-3. Check chiamato da Siena in difesa per palla in/out che non viene confermato, 5-3. Compagnoni chiude troppo la battuta che va a rete. Check chiamato da Pineto che non viene concesso. Hoff chiude la battuta sulla falsariga di Compagnoni. Muro di Siena che blocca l’attacco di Pineto. Battuta lunga di Lupi Siena. Ace di Allik, parziale di 9-6. Pineto invade il campo toccando la rete e dopo diagonale troppo lunga. Siena nonostante le ricezioni misurate non riesce a bloccare l’attacco di Pineto. Azione un po’ disordinata con Siena che regala tre free-ball ma Pineto dopo manda fuori l’attacco. Krauchuk ha la meglio sul muro di Randazzo, 11-9. Sempre Krauchuk errore in battuta. Altro errore in battuta per Pineto con De Silvestre. Attacco di Nelli mette a terra un punto e accorcia 13-12. Allik supera il muro di Nelli. Difesa di Lupi Siena che non si intende e regala un ace a Pineto. Cambio per Siena con Matteini che entra al posto di Benavidez. Ace di Pineto, 17-12. Randazzo chiude troppo la schiacciata e la mette a rete, 19-13. Muro di Siena che non blocca l’ennesimo attacco di Pineto che allunga 21-13. Allik mattatore con ben due ace nel giro di 4 turni in battuta, 22-13. Rocca subentrato sbaglia la battuta, 23-14. Attacco di compagnoni che supera il muro. Ace di Nelli, che dopo non replica e regala il primo match point a Pineto, 24-16. Errore per Pineto, annullato il primo match point. Randazzo manda fuori la battuta e regala il punto della vittoria ad ABBA Pineto 25-17. Siena chiude questo terzo set lasciando molti punti contro una ABBA Pineto solida in battuta e attenta nelle ricezioni, che ha avuto il merito di martellare quando la squadra ospite ha avuto momenti di incertezza

ABBA PINETO - EMMA VILLAS CODYECO LUPI SIENA: 3-0 (23-25; 21-25; 17-25)

EMMA VILLAS CODYECO LUPI SIENA: PICCINELLI, ROCCA, HOFF (3), MATTEINI, BRAGATTO, NELLI (15), COMPAGNONI (3), RANDAZZO (11), MALETAJ, CEBAN (2), BALDINI, BENAVIDEZ (6)

ABBA PINETO: ZAMAGNI (5), TRILLINI (6), CATONE (2), MORAZZINI, SCHIANCHI, LARIZZA, RASCATO, KRAUCHUK (16), DI SILVESTRE (11), CASTAGNERI (1), SURACI, ALLIK (9), CALCONICO

Durata del match: 1 ora 38 minuti (33’, 34’, 31)

Fonte: Emma Villas Codyeco Lupi Siena