In migliaia alla manifestazione Gkn. Scontri con polizia all’aeroporto di Firenze

Momenti di forte tensione oggi pomeriggio a Firenze durante la manifestazione indetta dal Collettivo di Fabbrica ex Gkn, che ha visto la partecipazione di migliaia di persone. Una parte del corteo ha fatto irruzione all’interno dell’aeroporto Amerigo Vespucci, dove si sono verificati scontri con la polizia e il blocco temporaneo dello scalo.

La manifestazione ha voluto richiamare l'attenzione sullo stallo del percorso di reindustrializzazione della fabbrica a Campi Bisenzio mentre gli ex dipendenti, ricorda il Collettivo, sono al settimo mese di disoccupazione, dopo 15 mesi senza stipendio e tre procedure di licenziamento.

Gli scontri

Secondo quanto ricostruito, oltre un centinaio di manifestanti si è staccato dal corteo principale, deviando dal percorso autorizzato e forzando un cordone di agenti all’ingresso dell’aerostazione. Dopo aver sfondato le linee di contenimento, il gruppo ha raggiunto i banchi del check-in, urlando cori e slogan. Le forze dell’ordine hanno reagito con cariche di alleggerimento per respingere i manifestanti e impedire l’accesso all’area sterile dello scalo, quella che conduce ai varchi d’imbarco e alla pista.

Durante gli scontri dieci agenti, nove poliziotti e un carabiniere, sono rimasti feriti per le contusioni subite. All’interno dell’aeroporto si sono vissuti momenti di paura: "La società aeroportuale ha bloccato i flussi dei passeggeri in uscita per evitare inserimenti dai corridoi ed ha attuato altre misure di sicurezza", si legge nella nota ufficiale.

Nessun volo è stato cancellato a causa dei disordini, solo alcuni aerei in ritardo. Tra i danni al momento risulta spaccata la vetrina di un bar.

Toscana Aeroporti, gestore dello scalo, ha annunciato che sporgerà denuncia contro i responsabili: "Si è verificato un ingresso non autorizzato da parte dei manifestanti del corteo ex Gkn, che ha portato alla temporanea chiusura dello scalo. L’operatività sta gradualmente tornando alla normalità. La società trova intollerabile che la rivendicazione sociale sia avvenuta in modo violento, a discapito della sicurezza dei passeggeri".

Dopo circa mezz’ora all’interno dell’aeroporto, i manifestanti sono stati respinti all’esterno e il corteo ha ripreso la marcia verso viale Guidoni. In serata la manifestazione si è conclusa senza ulteriori disordini.

I commenti

Il Collettivo di Fabbrica ha rivendicato il senso della manifestazione, accusando le istituzioni di immobilismo: "Prendetevi la responsabilità della rabbia sociale delle disoccupate e dei disoccupati, delle povere e dei poveri, le chiacchiere sono finite", hanno scritto sui social, denunciando che dal Governo non sarebbe arrivato "nulla, solo autoritarismo e complicità con il genocidio", e dalla Regione "un consorzio industriale pubblico che non può comprare nemmeno una biro".

"Il presunto piano industriale - dichiara il gruppo Lavoratori Qf in merito alla reindustrializzare della fabbrica - non è altro che la scusa per tenere sotto controllo lo stabilimento ex Gkn".

Sulle violenze il gruppo però "si unisce agli altri 400 ex lavoratori Gkn - Qf ed esprime condanna verso gli atti di violenza espressi nella manifestazione indetta dal Collettivo di Fabbrica. Il nostro gruppo esprime solidarietà con le forze dell'ordine e ribadisce che ormai il collettivo di fabbrica è diventato sinonimo della violenza. Avevamo avvisato mesi fa tramite la stampa, che certi individui avevano come obiettivo unico, portare il fuoco di Val di Susa a Firenze".

Notizie correlate