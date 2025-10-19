La Croce Rossa di Empoli piange la scomparsa della volontaria Stefania Attilieni

Lutto per la Croce Rossa Italiana e per tutto il volontariato empolese. È morta imporvvisamente a cuasa di un malore Stefania Attilieni, volontaria stimata e amata da tutti.

"Stefania è stata per noi una presenza preziosa, una colonna portante - si legge nel messaggio diffuso dal Comitato empolese di CRI attraverso i suoi canali social - con passione e sorriso ha prestato servizio in molti ambiti, ma è all’Area Sociale che il suo cuore apparteneva".

Attilieni, da anni punto di riferimento per numerose attività della Croce Rossa empolese, si è distinta per il suo costante impegno nel sostegno alle persone in difficoltà: dai pacchi alimentari destinati a chi vive situazioni di disagio, alle iniziative rivolte ai pazienti ospedalizzati. Faceva parte del gruppo regionale degli Operatori del Sorriso, i clown di corsia della Croce Rossa Toscana, portando allegria e leggerezza in contesti spesso segnati dalla sofferenza.

Delegata per l’inclusione sociale del Comitato di Empoli, Stefania era conosciuta per il suo spirito solare e la sua generosità. "Sempre pronta a mettersi a disposizione, con un cuore grande e un impegno costante verso la comunità - ricordano i colleghi - è stata e resterà un esempio per tutti noi".

"Stefania lascia un vuoto incolmabile che sentiremo - conclude il messaggio - ma il suo valore e la sua dedizione rimarranno nel nostro Comitato e nei nostri ricordi. Riposa in pace, Stefania: grazie di tutto, non ti dimenticheremo".

La Croce Rossa di Empoli ha espresso la propria vicinanza e le più sentite condoglianze ai familiari.