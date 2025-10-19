L’Abc Solettificio Manetti espugna il parquet della Virtus Certaldo 61-81.

Poker e derby. L’Abc Solettificio Manetti tinge di gialloblu un pezzo di storia. Il derby della Valdelsa, che dopo tanti anni torna ad animare le tifoserie castellana e certaldina, si tinge di gialloblu: 61-81 il finale sul parquet della Virtus Certaldo, in cui va in scena uno dei più grandi classici di sempre.

"Innanzitutto voglio ringraziare tutti i nostri tifosi venuti a Certaldo per sostenerci - commenta coach Paludi -. Partita difficile come tutti i derby, siamo stati bravi nel secondo quarto a mettere un vantaggio importante che ci ha permesso di raggiungere fino a venti lunghezze di differenza. Poi, nel terzo e quarto periodo, abbiamo gestito grazie ad una grande difesa e a buoni attacchi. Stasera tutta la squadra è stata molto attenta e concentrata. Adesso, archiviato il derby, dobbiamo pensare a mercoledì, perché ci attende un’altra partita molto difficile con Prato Dragons".

Di fronte al pubblico delle grandi occasioni, dopo una gara saldamente condotta ad eccezione di un avvio in sordina, i ragazzi di Riccardo Paludi fanno così un altro passo in avanti nella costruzione di un’identità di squadra sempre più marcata e decisa, in vista del turno infrasettimanale che mercoledì alle 21 li vedrà tornare al PalaBetti per ospitare la Pallacanestro Prato Dragons.

LA CRONACA

Abc non pervenuta in avvio di gara: i padroni di casa ringraziano e scappano sul 6-1, costringendo coach Paludi a rifugiarsi nel time out. Al rientro Torrigiani si accende e con due azioni personali riduce la forbice, seguito da Corbinelli e Berni per la parità a quota 9. La penetrazione di Pedicone vale il sorpasso castellano sul 14-15, che diventa 16-20 alla prima sirena.

La tripla di Pedicone inaugura la seconda frazione, ed è proprio una conclusione d’autore in mezzo all’area del n.33 che vale la doppia cifra di vantaggio gialloblu: 16-27 dopo due giri di cronometro. Lucas batte un colpo per la Virtus, ma l’intensità difensiva degli ospiti e due triple consecutive di Corbinelli tengono saldo il controllo castellano (20-35 a metà frazione). Due ottime giocate spalle a canestro di Mancini e Torrigiani sfondano il muro del +20 (20-41), ma nell’ultimo giro di lancette le bombe di Maltomini e Mencherini mandano tutti all’intervallo sul 26-41.

Un parziale di 5-0 per la squadra di casa accorcia le distanze al rientro dagli spogliatoi (31-41), ma ci pensano Pedicone e Mancini a frenare immediatamente il tentativo certaldino di riaprire i giochi con un mini parziale di 0-7 che vale il 31-48 al 22′. Ricci e Gualtieri tengono Certaldo in scia e riportano lo svantaggio sotto la doppia cifra (46-55 al 28′), finché un Corbinelli glaciale fa 3/3 dalla linea della carità per il 48-60 al terzo riposo.

Con un parziale di 0-7 aperto da Corbinelli e chiuso da Berni, l’Abc prova a mettere definitivamente le mani sulla partita (50-67 al 33′). E mentre Certaldo cerca invano la luce in fondo al tunnel, è proprio la tripla di Giovanni Corbinelli che al 35′ fa lampeggiare sul tabellone di Canonica un +20 dal sapore di sentenza. Così, gli ultimi cinque giri di lancette servono soltanto a far partire la festa gialloblu: 61-81, il derby della Valdelsa è di Castello.

VIRTUS CERTALDO – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 61-81

Virtus Certaldo: Rosi 3, Maltomini 9, Mencherini 8, Ricci 18, Rettori 7, Viviani, Gualtieri 8, Lucas 6, Guainai 2, Fedeli ne, Borghini ne, Nesi ne. All. Crocetti. Ass. Magnani, Cantini.

Abc Solettificio Manetti: Ticciati, Corbinelli 25, Talluri ne, Berni 6, Torrigiani 18, Lazzeri 1, Marchetti, Cicilano, Landi 7, Cantini 3, Mancini 8, Pedicone 13. All. Paludi. Ass. Calvani, Chiarugi.

Parziali: 16-20, 26-41 (10-21), 48-60 (22-19), 61-81 (13-21)

Arbitri: Natucci di Bagni di Lucca, Tabarin di Pistoia.