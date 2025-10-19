L’Abc Solettificio Manetti espugna il parquet della Virtus Certaldo 61-81.

Poker e derby. L’Abc Solettificio Manetti tinge di gialloblu un pezzo di storia. Il derby della Valdelsa, che dopo tanti anni torna ad animare le tifoserie castellana e certaldina, si tinge di gialloblu: 61-81 il finale sul parquet della Virtus Certaldo, in cui va in scena uno dei più grandi classici di sempre.

"Innanzitutto voglio ringraziare tutti i nostri tifosi venuti a Certaldo per sostenerci - commenta coach Paludi -. Partita difficile come tutti i derby, siamo stati bravi nel secondo quarto a mettere un vantaggio importante che ci ha permesso di raggiungere fino a venti lunghezze di differenza. Poi, nel terzo e quarto periodo, abbiamo gestito grazie ad una grande difesa e a buoni attacchi. Stasera tutta la squadra è stata molto attenta e concentrata. Adesso, archiviato il derby, dobbiamo pensare a mercoledì, perché ci attende un’altra partita molto difficile con Prato Dragons".

Di fronte al pubblico delle grandi occasioni, dopo una gara saldamente condotta ad eccezione di un avvio in sordina, i ragazzi di Riccardo Paludi fanno così un altro passo in avanti nella costruzione di un’identità di squadra sempre più marcata e decisa, in vista del turno infrasettimanale che mercoledì alle 21 li vedrà tornare al PalaBetti per ospitare la Pallacanestro Prato Dragons.

LA CRONACA

Abc non pervenuta in avvio di gara: i padroni di casa ringraziano e scappano sul 6-1, costringendo coach Paludi a rifugiarsi nel time out. Al rientro Torrigiani si accende e con due azioni personali riduce la forbice, seguito da Corbinelli e Berni per la parità a quota 9. La penetrazione di Pedicone vale il sorpasso castellano sul 14-15, che diventa 16-20 alla prima sirena.

La tripla di Pedicone inaugura la seconda frazione, ed è proprio una conclusione d’autore in mezzo all’area del n.33 che vale la doppia cifra di vantaggio gialloblu: 16-27 dopo due giri di cronometro. Lucas batte un colpo per la Virtus, ma l’intensità difensiva degli ospiti e due triple consecutive di Corbinelli tengono saldo il controllo castellano (20-35 a metà frazione). Due ottime giocate spalle a canestro di Mancini e Torrigiani sfondano il muro del +20 (20-41), ma nell’ultimo giro di lancette le bombe di Maltomini e Mencherini mandano tutti all’intervallo sul 26-41.

Un parziale di 5-0 per la squadra di casa accorcia le distanze al rientro dagli spogliatoi (31-41), ma ci pensano Pedicone e Mancini a frenare immediatamente il tentativo certaldino di riaprire i giochi con un mini parziale di 0-7 che vale il 31-48 al 22′. Ricci e Gualtieri tengono Certaldo in scia e riportano lo svantaggio sotto la doppia cifra (46-55 al 28′), finché un Corbinelli glaciale fa 3/3 dalla linea della carità per il 48-60 al terzo riposo.

Con un parziale di 0-7 aperto da Corbinelli e chiuso da Berni, l’Abc prova a mettere definitivamente le mani sulla partita (50-67 al 33′). E mentre Certaldo cerca invano la luce in fondo al tunnel, è proprio la tripla di Giovanni Corbinelli che al 35′ fa lampeggiare sul tabellone di Canonica un +20 dal sapore di sentenza. Così, gli ultimi cinque giri di lancette servono soltanto a far partire la festa gialloblu: 61-81, il derby della Valdelsa è di Castello.

VIRTUS CERTALDO – ABC SOLETTIFICIO MANETTI  61-81

Virtus CertaldoRosi 3Maltomini 9, Mencherini 8, Ricci 18Rettori 7, Viviani, Gualtieri 8, Lucas 6, Guainai 2, Fedeli ne, Borghini ne, Nesi ne. All. Crocetti. Ass. Magnani, Cantini.

Abc Solettificio Manetti: Ticciati, Corbinelli 25, Talluri ne, Berni 6Torrigiani 18Lazzeri 1, Marchetti, Cicilano, Landi 7, Cantini 3, Mancini 8Pedicone 13. All. Paludi. Ass. Calvani, Chiarugi.

Parziali: 16-20, 26-41 (10-21), 48-60 (22-19), 61-81 (13-21)

Arbitri: Natucci di Bagni di Lucca, Tabarin di Pistoia.


